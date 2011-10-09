حضور بنده در میدان اصولگرایان برای وحدت مومنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه مراسم افتتاح مجموعه مذهبی فرهنگی امام رضا (ع) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر جبهه پایداری نمایندگان خود را معرفی نکنند آیا ساختار7+8 به7+6 تغییر خواهد کرد یا نه افزود: ما امیدواریم که آنها بیایند ولی اگر خودشان نخواستند بیایند خوب به صورت طبیعی 6+7 می شود با این حال ما ناامید از بازگشت آنها نیستیم.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اخباری که درخصوص تقویت فعالیت این جبهه در استانها می شود آیا جبهه پایداری به دنبال به بازی گرفتن کمیته وحدت اصولگرایان نیستند؟ گفت: من با این تعبیرات شما موافق نیستم اما می گویم این کارها کار خوبی نیست چرا که اگر ما در این باره به میدان آمدیم برای یکی شدن مومنان بود که اگر این اتفاق نیفتند به ضرر همه خواهد بود.

خبرنگار سوال کننده بر موضع خود درخصوص فعالیت استانی جبهه پایداری تکید کرد که آقای مهدوی کنی با تکذیب این موضوع تاکید کرد: اگر هم فعالیت در استانها صورت بگیرد باز هم بازگشت آنها به مرکز است که در آن صورت هم اگر وحدت نکنند کارشان در استانها هم پیش نخواهد رفت.

رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره پیش شرط برخی جریان ها مبنی بر حذف برخی اضلاع اصولگرایی افزود: نظر ما این است که همه اضلاع باشند و جدا کردن اضلاع را خوب نمی دانم.

آیت الله مهدوی کنی در پاسخ به سوالی درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم نیز گفت:این سوال به من ارتباطی ندارد.

شایان ذکر است گفتگوی فوق به صورت کامل از روی فایل صوتی که در دفتر خبرگزاری موجود است، پیاده شده است.



