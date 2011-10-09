حضور بنده در میدان اصولگرایان برای وحدت مومنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه مراسم افتتاح مجموعه مذهبی فرهنگی امام رضا (ع) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر جبهه پایداری نمایندگان خود را معرفی نکنند آیا ساختار7+8 به7+6 تغییر خواهد کرد یا نه افزود: ما امیدواریم که آنها بیایند ولی اگر خودشان نخواستند بیایند خوب به صورت طبیعی 6+7 می شود با این حال ما ناامید از بازگشت آنها نیستیم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اخباری که درخصوص تقویت فعالیت این جبهه در استانها می شود آیا جبهه پایداری به دنبال به بازی گرفتن کمیته وحدت اصولگرایان نیستند؟ گفت: من با این تعبیرات شما موافق نیستم اما می گویم این کارها کار خوبی نیست چرا که اگر ما در این باره به میدان آمدیم برای یکی شدن مومنان بود که اگر این اتفاق نیفتند به ضرر همه خواهد بود.
خبرنگار سوال کننده بر موضع خود درخصوص فعالیت استانی جبهه پایداری تکید کرد که آقای مهدوی کنی با تکذیب این موضوع تاکید کرد: اگر هم فعالیت در استانها صورت بگیرد باز هم بازگشت آنها به مرکز است که در آن صورت هم اگر وحدت نکنند کارشان در استانها هم پیش نخواهد رفت.
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