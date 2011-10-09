جشن های دهه کرامت نیازمند محتوایی عمیق است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قاضی زاده اظهار داشت: پایتخت معنوی ایران در آستانه ولادت امام رضا از نظر زیبا سازی شهری و برگزاری مراسم باید سرآمد دیگر شهرهای کشور باشد.

وی یادآور شد: با توجه به قرار گرفتن در هفته کرامت و برگزاری مراسمات محلی و منطقه ای باید شاهد همکاری حداکثری مردم باشیم لذا شهرداری به عنوان نهادی مردمی باید از مشارکت شهروندان بهره مند ببرد.

قاضی زاده تاکید کرد: همه اقشار مختلف جامعه اعم از دانشجویان، متصدی های مساجد، گروه های مختلف مذهبی فرهنگی باید در برگزاری هرچه بهتر مراسم دهه کرامت تلاش کننند و این همکاری و مشارکت در شهر مشهد فرهنگ سازی شود.

وی گفت: شهرداری مشهد در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای را در حوزه مراسم فرهنگی مذهبی داشته است و توانسته از مشارکت شهروندان به خصوص جوانان و نوجوانان بهره مند شود اما از نظر محتوایی نیز به توجه بیشتری نیاز دارد که با تشکیل اتاق فکر و کارگروه های فرهنگی و مذهبی می تواند به برنامه ای جامع دست یابد.