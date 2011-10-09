به گزارش خبرنگار مهر، بدون تردید هر برنامه جدیدی که روی آنتن می‌رود، آنچه در ابتدا مخاطبان را جذب تصویر می‌کند، دکور است. مسلماً دکور نقش موثری در کارکرد و موفقیت برنامه‌ها دارد، اما به نظر می‌رسد این مسئله چندان از سوی تهیه‌کنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

گاهی در برنامه‌ها شاهد دکورهای بسیار ساده و بدون مفهوم هستیم که چندان ارتباطی هم به موضوع برنامه ندارد و ناخودآگاه مخاطب احساس می‌کند دکوراتور تازه کودکستان را تمام کرده و حالا یک طرح ابتدایی برای برنامه زده است. این دکورها نشانگر این است که دکوراتور برنامه حتی اطلاعات عمومی هم نسبت به حوزه فعالیت‌اش نداشته که چنین طرحی برای دکور برنامه زده است، حتی در برخی مواقع از رنگ‌های مناسب هم برای دکور استفاده نمی‌شود و تنها ذوق‌زدگی تصویری از سوی دکوراتور دیده می‌شود.

البته این مسئله درباره همه دکوراتورها صدق پیدا نمی‌کند و ما گاهی دکورهای جذاب و مناسب هم در برنامه‌ها شاهد هستیم که مشخص است برنامه‌ساز برای دکور برنامه زحمت لازم را کشیده و درباره آن فکر کرده است.

در مجموع دیدن دکورهای دم‌دستی و بسیار سطحی دیگر در برخی برنامه‌های تلویزیون برای مخاطب عادی شده است، اما آنچه مسئله بزرگی است و نمی‌توان از آن به راحتی گذشت، ساخت دکورهای بی‌ثبات آن هم در برنامه‌های زنده است. به عنوان مثال یک روز میز جلو مجری شکسته می‌شود که مخاطبان با واکنش جالب توجهی از سوی مجری رو به رو می‌شوند و روزی دیگر پایه صندلی مهمان برنامه می‌شکند.

مسلماً وقتی مهمانی به برنامه دعوت می‌شود باید دکوراتور متناسب با مهمانانی که قرار است روی سن حاضر شوند باید تدابیر مناسب داشته باشد تا شاهد اتفاقات بامزه در برنامه‌های جدی نباشیم که منجر به افزایش بار طنز برنامه‌ شود. گرچه هزینه‌هایی برای ساخت دکور می‌شود، اما بهتر است این مسئله از سوی تهیه‌کنندگان برنامه‌های گفتگومحور بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

متاسفانه گاهی دکورها به حدی بی‌ثبات هستند که دقایقی قبل از شروع برنامه به مجری و مهمانان برنامه هشدارهایی داده می‌شود که در دکور خیلی حرکت نداشته باشند تا مبادا اتفاقاتی بیفتد. این اتفاق به ویژه در برنامه‌های زنده که خارج از استودیو ضبط می‌شوند، می‌افتد، حتی دکوراتورها در برنامه‌های روتین خارج از استودیو مجبور هستند روزانه چندین ساعت وقت برای بازسازی دکوری صرف کنند که در فضای باز قرار دارد.

مسلماً می‌توان با کمی هزینه بیشتر در ساخت این دکورها تدابیری اندیشید تا دکورها برنامه‌های خارج از استودیو تا این حد در معرض آسیب قرار نگیرند یا با بارش باران شدید دکور خراب شود و برنامه به دلیل آسیب‌دیدگی دکور یک روز روی آنتن نرود. این مشکل از سال‌ها پیش همچنان وجود داشته و هیچ وقت هم برای حل آن کسی اقدامی انجام نداده است.

این مسئله فقط شامل حال دکورهای برنامه‌های ترکیبی نمی‌شود و در دکورهای سریال‌های تاریخی هم صدق پیدا می‌کند. به عنوان مثال دکورهای مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در احمد آباد مستوفی رها شده است و حتی برای مدتی هم زیر برف و باران مستقیم قرار گرفت. در حالی که هزینه‌های زیادی صرف ساخت این دکورها شده و دکوراتور زحمات زیادی کشیده است.

متاسفانه با وجود اینکه بارها مجید میرفخرایی در گفتگو با خبرنگاران درباره بازسازی و تدابیری برای بهتر ماندن دکورهای شهرک غزالی صحبت کرده، اما هرگز این مسئله از سوی مسئولان مورد توجه قرار نگرفته و گاهی مسئولان با بازدید از این شهرک و دکورهای مختارنامه اقدامات سطحی انجام دادند و نه اساسی.

از سوی دیگر مکانی برای آرشیو دکورها وجود ندارد. در حالی که انتظار می‌رود مسئولان در این باره اقدامات جدی انجام بدهند تا شاهد ویران شدن دکورهای تاریخی نباشیم و علاوه بر آن دکورهای بی‌ثبات در برنامه‌های گفتگو محور ساخته نشود و این مسئله از سوی برنامه‌سازان به صورت جدی دنبال شود.

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فاطمه عودباشی



