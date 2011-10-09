گورادیولا را متقاعد می کنم از بارسلونا نرود

به گزارش خبرگزاری مهر، گواردیولا که از سال 2008 تا به حال به موفقیت‌های چشمگیری در بارسلونا دست یافته از تمدید قرارداد بلند مدت امتناع کرده و گفته سال به سال قرارداد خود را تمدید می کند.

گواردیولا در گفتگو با شبکه "اسپورت" اظهار داشت: گوش کنید، من هر روز فکر می کنم که فردا روز آخر حضورم در بارساست. وقتی شما بر مسند مدیریت هستید همواره باید فکر کنید که فردا آخرین روز کاری‌تان است.

این در حالی است که ساندرو راسل مصمم است تا گورادیولا را در نیوکمپ نگاه دارد. راسل گفت: گورادیولا کسی است که ما او را می خواهیم و همواره تحسینش می کنیم. گواردیولا بهترین مربی بارسلونا بوده و هست و ما هر کاری انجام می دهیم تا او نتواند نه بگوید.

راسل در خصوص اظهارات "کارلس پویول" مبنی بر کناره گیری از فوتبال هم اظهار داشت: وقتی صحبت‌های پویول را در روزنامه‌ها می خوانم متوجه می شوم که چقدر از آسیب دیدگی رنج می برد. با این حال او هنوز کاپیتان تیم ماست و می خواهیم که مالدینی ما باشد.