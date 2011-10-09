  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

"ساندرو راسل":

گورادیولا را متقاعد می کنم از بارسلونا نرود

گورادیولا را متقاعد می کنم از بارسلونا نرود

رئیس باشگاه بارسلونا گفت هر کاری از دستش بربیاید انجام می دهد تا پپ گواردیولا را در این تیم حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گواردیولا که از سال 2008 تا به حال به موفقیت‌های چشمگیری در بارسلونا دست یافته از تمدید قرارداد بلند مدت امتناع کرده و گفته سال به سال قرارداد خود را تمدید می کند.

گواردیولا در گفتگو با شبکه "اسپورت" اظهار داشت: گوش کنید، من هر روز فکر می کنم که فردا روز آخر حضورم در بارساست. وقتی شما بر مسند مدیریت هستید همواره باید فکر کنید که فردا آخرین روز کاری‌تان است.

این در حالی است که ساندرو راسل مصمم است تا گورادیولا را در نیوکمپ نگاه دارد. راسل گفت: گورادیولا کسی است که ما او را می خواهیم و همواره تحسینش می کنیم. گواردیولا بهترین مربی بارسلونا بوده و هست و ما هر کاری انجام می دهیم تا او نتواند نه بگوید.

راسل در خصوص اظهارات "کارلس پویول" مبنی بر کناره گیری از فوتبال هم اظهار داشت: وقتی صحبت‌های پویول را در روزنامه‌ها می خوانم متوجه می شوم که چقدر از آسیب دیدگی رنج می برد. با این حال او هنوز کاپیتان تیم ماست و می خواهیم که مالدینی ما باشد.

کد مطلب 1427823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها