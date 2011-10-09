ادامه استفاده بی رویه از سموم در کرمان/ هشدار نسبت به سونامی سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده بی رویه سموم کشاورزی در مزارع استان کرمان درحالی طی سالهای گذشته و هم اکنون، موجب نگرانی مسئولان بهداشتی کرمان شده است که علیرغم مصوبات شورای سلامت استان و همچنین هشدارهای مکرر مسئولان و کارشناسان همچنان سم به صورت آزاد و بی رویه در سم فروشیهای کرمان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و بدون نظر کارشناسان گیاه پزشکی کشاورزان اقدام به استفاده از سموم می کنند بطوریکه تنها در بخش پسته در برخی موارد کشاورزان تا 10 بار اقدام به سم پاشی باغها می کنند که علاوه بر آلوده کردن محیط زیست از جمله آب و خاک موجب مقاوم شدن آفات در مقابل سموم و همچنین قرار گرفتن میوه های آغشته به سم در سبد مصرفی مردم می شود.

این روند به خصوص در گلخانه های جنوب استان کرمان و با توجه به سهم عمده ای که محصولات جالیزی از جمله گوجه فرنگی، خیار سبز، توت فرنگی، سبزی جات برای تامین نیاز استان و کشور دارد و همچنین در باغهای پسته استان کرمان که 70 درصد باغهای پسته جهان را تشکیل می دهد نگران کننده است.

سمهای منسوخ شده در مزارع کرمان

هر چند در این زمینه نیز تاکنون خبرگزاری مهر در گزارشهای متعدد در خصوص استفاده از سموم منسوخ شده در مزارع کرمان هشدار داده است اما متاسفانه به دلیل حذف یارانه ها از سموم و کودهای شیمیایی و گران شدن نهاده های کشاورزی برخی از کشاورزان همچنان از سموم منسوخ شده به خصوص د.د. ت در گلخانه های جنوب استان استفاده می کنند که به دلیل ماندگاری بسیار بالا برای مصرف کنندگان خطر آفرین می شود.

مقاوم شدن آفات در مقام سموم رایج

در باغهای پسته نیز کشاورزان به دلیل مقاوم شدن آفات به خصوص شته درخت پسته استفاده سنتی از سمم را تنها راه مبارزه با این آفت یافته اند با این وجود آفت باغهای پسته هم اکنون در مقابل سمهای رایج در بازار به دلیل مصرف غیر اصولی مقاوم شده اند اما سالانه میلیونها لیتر سم در مزارع استفاده می شود.

کشاورزان به صورت سنتی به استفاده از برخی سمها عادت کرده اند

یک کارشناس گیاه پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استفاده بی رویه از سموم در مزارع کرمان گفت: طی سالها این روند برای کشاورزان عادی شده است زیرا عملا بحث علمی استفاده از سم کمتر مورد نظر قرار گرفته است و کشاورزان به صورت سنتی هنوز به برخی سموم علاقه دارند و معتقدند تنها همین سمها آفات را از بین می برند.

محمد عباسی گفت: استفاده بی رویه از سمهای موجود در بازار موجب شده است آفات در مقابل سمها مقاوم شوند و همین مسئله باور کشاورزان نسبت به استفاده سمهای قدیمی را افزایش داده است.

وی گفت: د.د.ت سمی منسوخ شده است که به هیچ عنوان در سیستمهای تحت نظارت عرضه نمی شود اما به صورت قاچاق این سم در دسترس کشاورزان قرار دارد و به دلیل ارزان بودن و قدرت و ماندگاری بالا بسیار مورد علاقه کشاورزان جنوب کرمان است.

وی تصریح کرد: تعداد برداشت محصولات به خصوص محصولهای جالیزی چند بار در هفته است به صورت مثال در خصوص محصول خیار گلخانه ای در هفته حداقل دو چین انجام می شود برای سم پاشی آنها باید از سمی استفاده کرد که ماندگاری حداکثر دو روزه روی محصول داشته باشد اما سمهای قاچاق در بازار ماندگاری بالای 15 روز دارد و در گیاه نیز رسوخ می کند.

این کارشناس کشاورزی ادامه داد: پس از برداشت محصول و تا زمانی که محصولات در معرض مصرف قرار می گیرند سم همچنان روی محصول ماندگار است و این امر دقیقا همان نکته است که موجب به خطر افتادن سلامت مصرف کننده می شود و استفاده از این محصولات عوارض زیادی دارد.

پس از برداشت محصول و تا زمانی که محصولات در معرض مصرف قرار می گیرند سم همچنان روی محصول ماندگار است و این امر دقیقا همان نکته است که موجب به خطر افتادن سلامت مصرف کننده می شود و استفاده از این محصولات عوارض زیادی دارد یک کارشناس کشاورزی

وی یکی از راههای کنترل این وضعیت را فروش محصولات ارگانیک و کنترل سم محصولات دانست و گفت: باید مبارزه ارگانیک با آفت را توسعه داد و به کشاورزان هم در خصوص عدم استفاده از سم هشدار داد.

وی گفت: کودهای شیمیایی نیز بیش از حد نیاز در بازار مورد استفاده قرار می گیرند و این امر جدای از مشکلاتی در خصوص سلامت جامعه موجب کاهش کیفت خاک و آب نیز می شود و میزان برداشت محصول را نیز در دراز مدت کاهش می دهد که این مورد بیشتر در باغهای پسته به خصوص در دشت رفسنجان، زرند و انار مشاهده می شود.

وی ادامه داد: با این وجود برخی محصولهای کشاورزی کرمان همچون مرکبات جنوب و گردوی بافت و رابر همچنان ارگانیک هستند.

این کارشناس کشاورزی گفت: در حالی به دلیل استفاده غیر اصولی و علمی از سم و کود شاهد مشکلات فراوان هستیم که بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان گیاه پزشکی در استان کرمان بیکار هستند.

هشدار یک مسئول بهداشتی در خصوص افزایش سرطان/ 8 هزار سرطانی در کرمان

در آخرین اظهار نظر در خصوص استفاده از سموم و افزایش میزان ابتلا به بیماری سرطان در استان کرمان مدیر کل بیمه خدمات درمانی نسبت به بروز سونامی سرطان در کرمان هشدار داد و خواستار جلوگیری از این امر شد.

محمد جعفری با اشاره به افزایش موارد ابتلا به انواع سرطان در استان گفت: در استان کرمان طبق آخرین آمار هشت هزار نفر به این بیماری دچار هستند و روزانه هفت نفر نیز به این آمار افزوده می شود.

این مسئول خواستار برنامه ریزی در راستای کنترل این روند شد و گفت: در صورت عدم توجه به این امر در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

در استان کرمان طبق آخرین آمار هشت هزار نفر به این بیماری دچار هستند و روزانه هفت نفر نیز به این آمار افزوده می شود کل بیمه خدمات درمانی کرمان



وی عوامل مختلف را در این امر دخیل دانست و گفت: این بیمارهای هزینه سنگین درمانی را نیز به همراه دارد.



در این میان سازمان کشاورزی استان کرمان بار دیگر طی روزهای اخیر نسبت به استفاده سموم قاچاق به کشاورزان هشدار داد.

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در اطلاعیه ای به وجود سموم قاچاق در بازار اشاره کرده است و به کشاورزان توصیه کرده است از مراکز مجاز سمهای دارای مجوز را خریداری کنند و از خرید سمهای نا شناس خارجی خودداری کنند.

همچنین جهاد کشاورزی از کشاورزان خواسته است در هنگام مصرف سموم با کارشناسان گیاه پزشکی مشورت کنند.

این اطلاعیه کشاورزان را به دقت در خصوص پلمپ بودن سموم، تاریخ تولید و انقضا و نوع مصرف برای مبارزه با سموم توجه داده است.

فروش سم باید همراه با نسخه گیاه پزشک باشد

عباس مولایی، رئیس جهاد کشاورزی کرمان نیز به مصوبه شورای سلامت در راستای تهیه سم با مجوز گیاه پزشک اشاره کرد و خواستار توجه کشاورزان به این نکته شد.

وی خواستار نظارت جدی در راستای خرید و فروش سم در بازار شد و گفت: با این اقدام و آگاه سازی کشاورزان در کارگاههای مختلف می توان استفاده بی رویه را مهار کرد.

این مسئول ادامه داد: بی اثر شدن سموم برای مبارزه با آفتها موجب شده است که کشاورزان اقدام به سمپاشی های مکرر با سموم مختلف کنند.

وی گفت: تهیه سم با نسخه گیاه پزشک ضروری است و باید این امر با جدیدت در استان کرمان دنبال شود.

محیط زیست در حال آلوده شدن تدریجی است

علی قدسی، کارشناس و استاد دانشگاه در زمینه محیط زیست نیز به مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین نگرانیها در محیط زیست آلودگی آب و خاک توسط سموم کشاورزی است زیرا استفاده بی رویه کشاورزان اثرهای سوء در این خصوص دارد و باید با دقت بیشتری در این زمینه عمل کرد.

وی گفت: با یک آزمایش ساده می توان متوجه شده که متاسفانه میزان مواد شیمیایی در خاک بالا رفته است که درنهایت کیفیت خاک را کاهش داده است و محیط زیست را نیز آلوده کرده است بطوریکه این مزارع در دراز مدت دیگر قابلیت کشت نخواهند داشت.

قدسی ادامه داد: از سوی دیگر در استان کرمان با خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه هستیم و وجود این سموم منابع محدود را نیز با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مهمترین گام در راستای پیشرفت کشور محسوب می شود و صدمه به این ثروتهای ملی درنهایت منجر به صدمه به کشور می شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این منابع متاسفانه تجدید ناپذیر هستند و از سوی دیگر بنا به اعلام مسئولان بهداشتی این روند موجب افزایش بروز بیماریهای مختلف نیز می شود.

وی گفت: حتی سمومی که با مجوز فروخته می شوند نیز برای محیط زیست خطرناک هستند با این وجود سمهای قاچاق نیز در بازار با قیمت بسیار پائین وجود دارد که بسیار برای محیط زیست و سلامت جامعه خیر آفرین هستند.

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