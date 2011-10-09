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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۱

همزمان با میلاد امام رضا (ع)/

زمان پخش برنامه های سیمای سبز گلستان 20 ساعته شد

زمان پخش برنامه های سیمای سبز گلستان 20 ساعته شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع) زمان پخش برنامه های سیمای شبکه سبز گلستان 20 ساعته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان پخش برنامه های صدا و سیمای گلستان از روز یکشنبه از ساعت 6 بامداد آغاز شد و تا ساعت 2 بامداد روز بعد ادامه دارد.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان در این زمینه گفت: ساعت پخش برنامه های سیمای سبز استان 20 ساعته شد و این افزایش ساعت پخش کمی و کیفی است.

محمد علی احمدی افزود: در حوزه های مختلف کودک، نوجوان، جوان، خنواده، ورزش و در تمامی حوزه های برنامه داریم.

وی اظهار داشت: در بخش ورزش نیز برنامه های خوبی داریم و با سازمان تربیت بدنی برای پخش مسابقات بسکتبال و والیبال در حال رایزنی هستیم.

احمدی گفت: در برنامه صبح، گرایشات معنوی برای ابتدای صبح داریم و یک بخش خبری مستقل نیز داریم.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: با دیجتیال شدن سیمای استان درتلاش هستیم تا پوشش رسانه ای در تمامی مناطق استان داشته باشیم.

کد مطلب 1427828

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