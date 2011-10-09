2200 نفر در طرح سرشماری نفوس مسکن کردستان مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن اظهار داشت: در سال جاری دو هزار و 208 نفر در راستای اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در بخش های مختلف در استان کردستان مشارکت می کنند.

وی با تاکید بر کیفی بودن کار سرشماری گفت: آموزش های لازم در سه مرحله مدرسین استان، مدرسین شهرستان ها و آموزش افراد پذیرفته شده به عنوان مامور، بازبین و کارشناس برای همکاری ارائه می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: اطلاعاتی که در این سرشماری به دست می آید بسترسازی های لازم را برای توسعه، اشتغالزایی، عمران و آبادانی شهر و کشور فراهم می شود.

ازهاری با اشاره به پایه ای بودن اطلاعات در راستای برنامه ریزی بهتر برای خدمت رسانی به مردم به ویژه در مناطق روستایی گفت: بعد از سرشماری هر روستا تابع استان دارای یک شناسنامه مجزا برای شناسایی کمبودها و رفع مشکلات اعم از جاده ها، جمعیت، مراکز درمانی، مدارس و مراکز خدماتی و رفاهی است.

وی با بیان این مطلب که تمام اطلاعات جمع آوری شده توسط ماموران سرشماری محرمانه است، افزود: شهروندان هیچ نگرانی جهت افشای اطلاعات نداشته باشند و همکاری لازم را با ماموران سرشماری داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: اطلاعات در بحث جمعیتی، هرم سنی، رشد جمعیت، درصد مهاجرت به تفکیک روستائیان، درج مالیات و آمار درآمدی برای بستر سازی توسعه و پیشرفت استان بسیار مهم است.

ازهاری با اشاره به اینکه بیش از 80 سوال در فرم های سرشماری وجود دارد، گفت: انتظار می رود که مردم با دقت در پاسخگویی به سوالات ماموران سرشماری را یاری دهند.

وی با اشاره به لزوم اعتمادسازی مردم برای همکاری با ماموران سرشماری گفت: به همراه داشتن کارت شناسایی و کارت ویژه سرشماری ماموران و ارائه آن به مردم الزامی است.

معاون برنامه ریزی استاندار استان کردستان در پایان گفت: انتظار می رود تمام دستگاه های ذیربط و سازمان ها به دلیل اهمیت موضوع در امر سرشماری همکاری لازم در اجرایی شدن این طرح را داشته باشند.