مردم یزد زیر سایه خورشید گردهم آمدند/ خادمان رضوی مهمان مشتاقان ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری جمعه شب در جشن زیر سایه خورشید یزد اظهار داشت: اجر و قرب شیعه بر اساس اطاعت از دستورات دین و اطاعت از ولایت است.

وی افزود: هرکس حیا و عفت بیشتر، حلال خوری بیشتر و ولایت مداری بیشتر داشته باشد، نزد خداوند مقرب تر است.

ماندگاری با اشاره به اهمیت و جایگاه ولایت در دین اسلام عنوان کرد: اگر عمر خود را به عبادت و زیارت و دعا بگذرانیم اما در مسیر ولایت نباشیم، خسران دیده ایم.

وی با اشاره به ویژگی های محبان اهل بیت بیان داشت: محب اهل بیت (ع) به ویژه امام رضا (ع) باید معرفت، اطاعت و مجاهدت داشته باشد و در راه ائمه از گناه دوری کند و از مال و جان و آبروی خود مایه بگذارد.

ماندگاری همچنین با اشاره به برگزاری مراسم‌های جشن و عزاداری ویژه در یزد اظهار داشت: مردم یزد همواره بهترین مراسمها را برای اهل بیت (ع) برپا کرده اند.

وی همچنین با اشاره به مقام رئوفیت امام رضا (ع) عنوان کرد: اگر مرام و مسلک ما امام رضایی شود، ایشان خودشان محبانشان را به سمت مشهد مقدس می برند.

ماندگاری تاکید کرد: حب امام رضا (ع) نباید تنها به ایام ولادت یا شهادت ایشان منحصر شود بلکه یک شیعه ایرانی باید در همه ایام سال تلاش در راه مجاهدت برای امام رضا (ع) داشته باشد.

در این مراسم با برگزاری قرعه کشی از شرکت کنندگان با اسامی رضا و علیرضا با اهدای هدیه ویژه صد هزار تومانی تجلیل شد.

این مراسم با شکوه با حضور خدام حرم رضوی حال و هوای ویژه ای به خود گرفت و خدام با حمل پرچم رضوی آن را در این مراسم به اهتزاز درآوردند.

بیان خاطرات خدام، قرائت زیارتنامه امام رضا (ع) از راه دور، برپایی مراسم مداحی و مولودی خوانی و ... از دیگر برنامه های این جشن باشکوه بود.

این مراسم با حضور هزاران نفر از مردم مشتاق یزد در سالن وحدت آموزش و پرورش یزد برگزار شد.

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عکس: مسعود ساکی