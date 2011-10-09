تقدیر مجلس شورای اسلامی از خانواده شهدای نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از خانواده چند شهید نیروی انتظامی دعوت کرد و با اهدای لوح یادبود به نمایندگی از نمایندگان مجلس از زحمات پرسنل نیروی انتظامی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش مهر، خانواده امیرسرتیپ شهید هوشنگ وحید دستگردی، خانواده امیر سرتیپ شهید بهرام آریافتح، خانواده سردار شهید جواد حاج خداکرم، خانواده امیرسرتیپ دوم شهید ابوالحسن خرم‌رودی، خانواده سرهنگ شهید فرامرز حسین زاده، خانواده پاسدار شهید شاهرخ طهماسبی و سردار جانباز جعفر الله‌وردی‌زاده خانواده‌هایی بودند که در صحن مجلس حضور داشتند و هدایای خود را از دست ریاست مجلس دریافت کردند.