عطر بارگاه امام هشتم به تبریز هم رسید/ ترویج فرهنگ رضوی وظیفه همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، جشن زیر سایه خورشید شامگاه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم تبریز در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر اسلامی در این آیین گفت: همگان مسئولیت ترویج فرهنگ رضوی را دارند.

حجت السلام ناصر نقویان اظهار داشت: بی توجهی به فرهنگ اهل بیت و ائمه اطهار در شان شیعه نیست.

وی افزود: در شرایطی که استکبار جهانی توسط شبکه های ماهواره ای و اینترنتی و نیزفضای مجازی درصدد استحاله فرهنگی جوانان است دست روی دست گذاشتن جایز نیست.

این مبلغ دینی با تبیین ویژگی ها و فضایل امام رضا (ع) اظهار داشت: وجود با برکت این معصوم در ایران نعمت بزرگی است که باید از این ظرفیت بهره برداری مناسبی شود.

در ادامه این جشن یکی از خادمان اهل بیت عصمت و طهارت به مولودی خوانی پرداخت و سپس 20 هزار بسته نذورات متبرک امام رضا ‌(ع) و شام درتبریز در محفل معنوی و نورانی جشن میلاد امام رضا (ع) با حضور خادمین حرم این امام همام توزیع شد.

خادمان رضوی از سه روز پیش میهمان مردم تبریز، اسکو و بناب بوده و برنامه‌های فرهنگی متعددی برگزار کرده اند.

این کاروان قبل از حضور در آذربایجان ‌شرقی سه روز نیز میهمان مردم آذربایجان‌ غربی بود.

چهارمین دوره‌ جشن‌های سراسری و مردمی زیر سایه‌ خورشید در 77 شهر و روستا از 22 استان و شهرهای زیارتی عراق از هفتم تا هفدهم مهرماه جاری به همت شبکه جوانان رضوی وابسته به موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

حمید حیدری، رئیس کانون جوانان رضوی تبریز نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: جشن زیر سایه خورشید با حضور خادمان آستان قدس رضوی به مدت سه روز در تبریز و شهرستان های اسکو و بناب برگزار شد.

وی افزود: در نخستین روز از این جشن، خادمان رضوی با حضور در سالن ورزشی وحدت اسکو در جشن ویژه زیرسایه خورشید این شهرستان شرکت کرده و سپس در جشن بزرگ میلاد امام رضا(ع) در سالن ورزشی ژیمنازیوم بناب حضور یافتند.

حیدری یادآور شد: در دومین روز از حضور خادمان رضوی در آذربایجان شرقی، همایش میثاق با امام رضا (ع) در حسینیه وادی رحمت گلزار شهدای تبریز برگزار شد که با همکاری سازمان گلزار شهدای تبریز و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تدارک دیده شده بود.

رئیس کانون جوانان رضوی تبریز همچنین اظهار کرد: همچنین در این روز مراسم بزرگ جشن زیرسایه خورشید تبریز در مصلای اعظم امام خمینی (ره) با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و سخنرانی استاد نقویان و مداحی مهدی خادم آذریان برگزار شد.

به گفته وی، شرکت در ویژه برنامه خطاطی و نقاشی با موضوعیت امام رضا (ع)، عیادت از بیماران بیمارستان امام رضا(ع)‌ شرکت در جشن میلاد دادگستری آذربایجان شرقی و هیئات مذهبی تبریز از جمله برنامه های این جشن در استان آذربایجان شرقی خواهد شد.

حیدری افزود: یکی دیگر از برنامه های این جشن در آذربایجان شرقی، ‌حضور خادمان رضوی در ویژه برنامه خواهران در مجتمع ورزشی پنج هزار نفری صدرا است.