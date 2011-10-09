اقدامات وزارت علوم برای مقابله با آسیبهای اجتماعی/ قول وزیرعلوم به دانشجویان

غلامرضا خواجه سروی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مهمترین اقدامات حوزه فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برای جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در دانشجویان، گفت: بیشترین سرمایه گذاری در این زمینه روی دانشجویان جدیدالورود که تازه امسال وارد دانشگاهها می شوند در حال انجام است.

برگزاری کلاسهای آموزشی برای معاونان فرهنگی

وی اضافه کرد: تمام برنامه ریزیهای ضروری برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در تابستان پیش بینی و حتی برای همه معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها دوره های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شده است تا دانشجویان در سال تحصیلی جدید نسبت به این آسیبها آگاهی بیشتری کسب کنند.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه یکی از اولویتهای معاونت فرهنگی اجتماعی در آغاز هر سال تحصیلی اهمیت دادن به آگاهی بخشی دانشجویان حول محور آسیبهای اجتماعی است، ادامه داد: بر اساس تجربیاتی که طی این سالها به دست آوردیم به این باور رسیدیم که آگاهی دادن به دانشجویان در محیط دانشگاهها سبب کاهش بروز این آسیبها در آنان می شود.

4 اقدام وزارت علوم در جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی

خواجه سروی در بخش دیگری از برنامه های حوزه مدیریتی خود در جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در دانشجویان، خاطر نشان کرد: پر کردن اوقات فراغت دانشجویان یکی دیگر از راههایی است که می تواند به دانشجو کمک کند تا به سمت مسائلی که از آن به آسیبهای اجتماعی تعبیر می شود راه نیابد.

وی دراین باره ادامه داد: اگر خواسته باشم از برخی موارد نام ببرم می توانم به اقدامی که تاکنون مراحل مطالعاتی خود را طی کرده است اشاره کنم و آن تاسیس هنرکده های دانشجویی در دانشگاههاست. دانشجویانی که علاقمند به برنامه های هنری هستند می توانند به این هنرکده ها که کنار خوابگاهها قرار می گیرند، مراجعه کنند.

به گفته معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تقویت خانه های فرهنگ به شکل سامان یافته تر همراه با تمام امکاناتی که می تواند اوقات فراغت دانشجو را پر کند از دیگر برنامه های این حوزه معاونتی وزارت علوم به شمار می آید.

خواجه سروی توجه به وضعیت ورزش دانشگاهها را دیگر برنامه های وزارت علوم به صورت یک برنامه کلی و به منظور دور ماندن دانشجویان از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد.

یک قول وزیر علوم

خواجه سروی با اشاره به دیدار وزیر علوم با تشکلهای دانشجویی که چندی پیش صورت گرفت از قول وزیر علوم به این تشکلها در خصوص حمایت از اردوهای جهادی دانشجویی یاد کرد و ادامه داد: سفرهای دانشجویی یکی از اولویتهایی است که امسال دنبال می کنیم و امیدواریم با غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرد.

همچنین جلیل دارا - مدیر کل معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از اقدامات وزارت علوم که تاکنون در 50 دانشگاه کشور در این زمینه صورت گرفته، اشاره کرد.

برگزاری کلاسهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در 50 دانشگاه کشور

دارا با بیان اینکه 50 دانشگاه دولتی بیشتر از سایرین در معرض آسیب مواد مخدر قرار دارند، گفت: کار پیمایشی در زمینه شیوع مصرف مواد مخدر در دانشجویان و اینکه شیوع مصرف مواد در دانشگاهها در دختران بیشتر است یا پسران در دست انجام است. با توجه به همکاری که با ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم کلاس‌های پیشگیری در زمینه آسیب‌هایی که از ناحیه مواد مخدر می‌توانند دانشگاه را تهدید کنند برای 50 دانشگاه دولتی به طور جدی‌تری برگزار می‌شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: با توجه به رصدی که در فضای دانشگاه‌ها صورت گرفته است برای 50 دانشگاه یک برنامه جدی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر داریم. احساس کردیم این 50 دانشگاه نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری در زمینه پیشگیری دارند.

علت تاکید وزارت علوم روی تنها 50 دانشگاه کشور

وی در پاسخ به اینکه آیا آسیب‌هایی که از ناحیه مواد مخدر می‌توانند بوجود آیند در این 50 دانشگاه بیشتر از سایر دانشگاه‌ها هستند، گفت: در این 50 دانشگاه آسیب بیشتر است. البته یکی از دلایلی که تاکیدمان بر روی این 50 دانشگاه است کمبود بودجه‌ است لذا ناچار هستیم این بودجه را به نحو مطلوب استفاده کنیم بنابراین بودجه‌مان را در راه برنامه‌های جدی‎‌تر پیشگیری برای 70 درصد دانشگاه‌های دولتی که بیش از 50 دانشگاه دولتی را شامل می‌شود اختصاص دادیم.



مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در عین حال تأکید کرد: انتخاب این 50 دانشگاه صرفاً به این خاطر نیست که آنها آسیب بیشتری داشته باشند بلکه یک دلیل برای محدود شدن تعداد این دانشگاه‌ها، بودجه کم است. البته برخی دانشگاه‌ها نیز خودشان درخواست کرده‌اند که برنامه‌های پیشگیری از آثار سوء مواد مخدر به طور جدی‌تری شامل حالشان شود. البته دانشگاه‌ها رصد می‌شوند و در دانشگاه‌هایی که احساس شود به لحاظ آموزش و پیشگیری نیاز بیشتری به آموزش‌های پیشگیرانه داریم این موضوع بیشتر لحاظ می‌شود.

وظیفه درمان دانشجویان معتاد بر عهده مشاوران است



جلیل دارا با یادآوری اینکه درمان دانشجویانی که گرفتار مصرف مواد مخدر شده‌اند بر عهده دفاتر مشاوره در دانشگاه‌ها است، به مهر گفت: عمده کار حوزه معاونت فرهنگی در حوزه مواد مخدر ناظر بر بسترسازی در زمینه آموزش‌های پیشگیرانه است تا دانشجویان در اثر بی اطلاعی به این نوع آسیب‌ها مبتلا نشوند.



مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: از ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌خواهیم با توجه به اینکه دولت بودجه‌ای به این ستاد اختصاص می‌دهد دانشگاه‌های بیشتری را در زمینه اقدامات پیشگیرانه تحت پوشش قرار دهد.