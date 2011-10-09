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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

خوشنویسان از کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری یزد بازدید کرد

خوشنویسان از کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری یزد بازدید کرد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری یزد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین خوشنویسان ضمن بازدید از نحوه عملکرد این کلینیک بر پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان مراجعه کنندگان این مرکز تاکید کرد.

وی تاکید کرد: مسئولان سعی کنند خانوده های مراجعه کنندگان را نیز زیر پوشش قرار دهند.

سرپرست کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری مرجع کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری یزد نیز در این بازدید اظهار داشت: این کلینیک به عنوان مرکز ریفرال بیماران، شهرستانهای یزد را نیز پوشش می دهد.

علیرضا ذبیحی، انجام فعالیتهای مشاوره ای توسط تیم روانپزشک و مشاور، انجام آزمایشات HIV مثبت و ارجاع به متخصصان بیماریهای عفونی را از مهمترین اقدامات در حال انجام در این مرکز عنوان کرد.

وی یادآور شد: این مرکز به عنوان مرکز ریفرال روزانه بیش از 10 مراجعه کننده را ویزیت می کند.

ذبیحی اجرای طرح آیمود ویژه مبتلایان به HIV مثبت، همکاری با انجمن یاران مثبت، ارائه خدمات دندانپزشکی و مامایی همچنین حضور و فعالیت مشاوران دربخش مشاوره تلفنی ویژه را از دیگر فعالیتهای این مر کز عنوان کرد.

کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری در محل مرکز بهداشتی و درمانی شهید نصیری واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع)، روبروی فروشگاه زنجیره ای رفاه یزد مستقر است.

کد مطلب 1427840

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