بانوان با پیروزی برابر سوریه مقتدرانه صعود کردند/ اردن حریف ایران در نیمه نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی دیدارهای گروه B مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا شنبه شب تیم بانوان کشورمان برابر تیم سوریه به پیروزی 4 بر یک دست یافت تا مقتدارنه و به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله بعدی رقابت‌ها شود.

محبوبه یوسف‌پور (15 و 32) و نسیمه غلامی (43 و 48) برای تیم ایران در این دیدار گل زدند، ضمن اینکه تک گل تیم سوریه هم از روز نقطه پنالتی به ثمر رسید. هاجر شاهمرادی تنها بازیکن اخطاری تیم بانوان کشورمان در دیدار مقابل سوریه بود.

همچنین محمدرضا فیاض سفیر کشورمان در امارات در ورزشگاه حضور داشت و از نزدیک بازی تیم ملی بانوان ایران و سوریه را تماشا کرد. حدود 50 تماشاگر ایرانی هم در ورزشگاه حضور داشتند.

تیم بانوان ایران با این پیروزی 9 امتیازی شد و به عنوان تیم نخست گروهش به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد و در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف تیم اردن برود. این بازی ساعت 20:30 به وقت محلی (20 به وقت تهران) دوشنبه در ورزشگاه سلطان بن زاید برگزار می‌شود.

تیم‌‎های فوتبال بانوان امارات و بحرین هم راس ساعت 17:30 (به وقت محلی) روز دوشنبه هجدهم مهرماه در ورزشگاه سلطان بن زاید برابر همدیگر به میدان می‌روند.