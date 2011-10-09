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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

اختصاصی مهر /

قطع درختان دانشگاه آب و برق به دلیل احداث اتوبان/ می‌خواستند اخراجمان کنند

قطع درختان دانشگاه آب و برق به دلیل احداث اتوبان/ می‌خواستند اخراجمان کنند

مسئول فضای سبز دانشگاه صنعت آب و برق از قطع درختان این دانشگاه به دلیل احداث اتوبان خبر داد و گفت: می خواستند به خاطر مخالفت با این موضوع اخراجمان کنند.

مسلم ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید اینکه بیش از 300 اصله درخت سرو، کاج و اقاقیای ضلع غربی دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) که اختصاص به مجموعه خوابگاههای این دانشگاه دارد، به علت احداث اتوبان زین الدین - همت در حال قطع شدن است، گفت: ما خودمان را به آب و آتش زدیم که این اتفاق نیفتد اما دو وزیر راه و نیرو و همچنین شهرداری تهران نامه احداث این اتوبان را امضا کرده اند.

وی اظهار داشت: حتی خواستند ما را به خاطر مقاومت در برابر اجرای این پروژه از دانشگاه اخراج کنند اما چاره ای نبود و برخی درختان دانشگاه قطع شد.

مسئول فضای سبز دانشگاه صنعت آب و برق همچنین مدعی شد شهرداری تهران با وجود قطع درختان به تازگی حدود 3 هزار اصله نهال برای دانشگاه آورده است.

ربانی با اشاره به اینکه پیش از احداث این اتوبان برخی درختان دانشگاه با بیل مکانیکی به قسمت دیگری منتقل شدند، گفت: اما  تعداد زیادی از درختان سرو بالای 10 سال این دانشگاه خشک شد.

به گزارش مهر، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور یکی از معدود دانشگاههای کشور به شمار می آید که دارای فضای سبز بسیار غنی است.

کد مطلب 1427842

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