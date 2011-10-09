نفت و کشاورزی زمینه مشترک روابط ایران و ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، دنگ لو نوی در دیدار جمعی از اعضای انجمن دوستی ویتنام و با رئیس و مسئولان اتاق بازرگانی اصفهان، مردم ایران و ویتنام را دارای مشترکات متعدد در بخش فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: در طول چهار دهه اخیر روابط دو کشور ایران و ویتنام در حال توسعه است.

وی صنایع مربوط به نفت و کشاورزی را زمینه مناسبی برای توسعه روابط دو کشور برشمرد.

دنگ لو نوی ادامه داد: با وجود فاصله طولانی دو کشور ایران و ویتنام زمینه همکاری و تعامل دو کشور در بخشهای مختلف وجود دارد و تشکیل انجمن دوستی دو کشور باعث توسعه روابط در بخش‌های مختلف می‌شود.

وی کمبود اطلاعات اقتصادی دو کشور از یکدیگر را بزرگترین چالش پیش روی توسعه روابط اقتصادی برشمرد و گفت: انجمن دوستی می‌تواند با ارایه اطلاعات به طرف مقابل گامی مهم در افزایش سطح مبادلات اقتصادی دو کشور بردارد.

ویتنام آماده سرمایه گذاری مشترک در حوزه نفت و کشاورزی در ایران است

رئیس انجمن دوستی ویتنام و ایران از آمادگی ویتنام جهت سرمایه گذاری مشترک با ایران در حوزه نفت و کشاورزی خبر داد و گفت: تبادل محصولات کشاورزی و سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج نفت می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های دو کشور را ایجاد کند .

وی تاکید کرد: وجود روابط عمیق اقتصادی می‌تواند در هنگام بحران طرف دیگر را مورد حمایت قرار دهد.

اصفهان بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی با ویتنام است

در بخش دیگری از این جلسه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توسعه روابط دو کشور ویتنام و ایران از طریق روابط تجاری امکان پذیرتر است و در این راستا اتاق اصفهان آمادگی برقراری ارتباط دو سویه در بخش‌های مختلف اقتصادی را دارد.

خسرو کسائیان اصفهان را یک شهر صنعتی و فرهنگی برشمرد و گفت: این شهر با دارا بودن واحدهای صنعتی متعدد و جاذبه‌های توریستی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ویتنام و ایران ایجاد کند.

وی از آمادگی اتاق اصفهان در معرفی واحدهای تولیدی استان به بازرگانان ویتنامی خبر داد و یادآور شد: آشنایی با توانمندی و محصولات دو طرف می‌تواند به عنوان نخستین گام توسعه همکاری دو کشور باشد.

اصفهان می‌تواند نیاز فولاد ویتنام را تامین کند

مشاور استاندار اصفهان در امور سرمایه گذاری نیز در این دیدار گفت: حجم مبالات تجاری دو کشور بسیار پایین است و ظرفیت افزایش این سطح در نزد دو کشور وجود دارد.

پرویز اخوان تولید فولاد، محصولات کشاورزی، مواد غذایی و نساجی را از توانمندی ‌ های اصفهان برشمرد و یادآور شد: اصفهان با تولید 70 درصد فولاد ایران می‌تواند نیاز فولاد ویتنام را تامین کند.

انجمن دوستی ویتنام و ایران در سال 2009 میلادی فعالیت خود را در قالب کمیته های تجاری، فرهنگی و هنری با هدف توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور آغاز کرد و انجمن ایران و ویتنام در سال 1382 در تهران تشکیل شد.