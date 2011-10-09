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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۳

موسوی:

طرح احداث جدول پیش ساخته در علی آباد اجرا شد

طرح احداث جدول پیش ساخته در علی آباد اجرا شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: شهردار علی آباد کتول از اجرای طرح احداث جدول پیش ساخته در این شهر خبر داد.

سید علی اصغر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف سرعت عمل در اجرای پروژه ها، کاهش ترافیک و زمان اجرای کار این طرح اجرا شده است.

وی اظهار داشت: این طرح در روزهای تعطیل بویژه جمعه در دو نقطه میدان ولایت و چهار راه آیت در کمتر از 16 ساعت کاری با نصب جدول بزرگ هدایت آبهای سطحی اجرا شده است.

وی عنوان کرد: جدولهای مورد نیاز در کارگاه ویژه ساخته شده و سپس مکان مورد نظر آماده و پروژه اجرا می شود.

موسوی بیان داشت: با این کار علاوه بر کاهش ترافیک و هزینه های جانبی، زمان اجرای پروژه از کمتر از یک هفته به کمتر از 16 ساعت کاهش می یابد.

کد مطلب 1427845

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