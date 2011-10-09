خدمات شهری به معظل تبدیل شده است/قراردادها نیازمند بازنگری

راحله مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اصلاح قراردادهای خدمات شهری شهرداری بندرعباس بیان داشت: روند اصلاح و بازنگری قراردادهای خدمات شهری در شورای شهر رضایت بخش است و اعضای شورای شهر با جدیت پیگیر به سرانجام رسیدن آن هستند.

وی بالا بودن سن کارگران خدمات شهرداری، عدم آموزش، ضعف نظارتی شهرداری بر روی عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران از جمله دلایل کاهش ارائه خدمات شهری مطلوب به شهروندان شده است.

ملایی با بیان اینکه شهروندان بندرعباسی از ارائه خدمات شهری از جمله نظافت معابر و کوچه ها، جمع آوری زباله ها رضایت ندارند، اظهارداشت: یکی از مواردی که باید در قرارداد خدمات شهری به آن توجه کرد سن کارگران است که در حال حاضر سن 60 درصد کارگران خدمات شهری شهرداری بندرعباس بین 41 تا 80 سال است و سن 30 درصد کارگران هم بین 30 تا 40 سال است و تنها 10 درصد نیروی جوان در خدمات شهری مشغول به کار هستند.

وی عنوان کرد: بالا بودن سن کارگران در سازمان خدمات شهری موجب آن شده تا کیفیت و کارایی در خدمات شهرداری دیده نشود و آموزش به عنوان رکن اصلی در افزایش خدمات به فراموشی سپرده شده است.

ملایی با اشاره به طراحی فرم ارزیابی خدمات و عملکرد پیمانکاران در خدمات شهری شهرداری بندرعباس، افزود: طراحی فرم ارزیابی عملکرد پیمانکاران می تواند تا حدود زیادی ضعف نظارتی شهرداری بر روی پیمانکاران را کاهش دهد و شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات بود.

وی پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران شهرداری تحت نظارت پیمارنکاران را هم یکی از عوامل موثر در ارائه خدمات عنوان کرد و گفت: متاسفانه پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران در شهرداری سبب شده تا این قشر زحمت کش در شهرداری نتواند با انگیزه وقدرت خدمات دهی کند و این امر را می توان در نظافت و جمع آوری زباله ها و سایر خدمات مشاهده کرد.

این عضو شورای شهر بندرعباس آموزش به کارگران را در افزایش کارایی و علمی کردن خدمات شهری با اهمیت بیان کرد و افزود: در قراردادهای جدید آموزش از اولویتهای اصلی برای پیمانکاران مشخص شده و پیمانکاران موظف هستند تا نیروهای به کار گرفته شده را آموزش دهند.

ملایی اضافه کرد: پیمانکاران می توانند با بستن قرارداد با اداره کار و یا کمیته ایمنی و حفاظت شهرداری کارگران و کارکنان خود را آموزش دهند.

وی بیان کرد: پیمانکاران موظف هستند در سال سه بار کارگران را آموزش دهند در غیر این صورت به ازای هر کارگر 100 هزار تومان جریمه خواهند شد.