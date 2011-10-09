عضویت 18 هزار کودک سنندجی در کانون/ عروسکهای بومی و محلی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا شیخی در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان اظهار داشت: علاوه بر فعالیت 16 مرکز ثابت در شهرستان های استان کردستان دو مرکز سیار با استفاده از ماشین به روستاهای استان کردستان خدمات ویژه کانون و به ویژه ترویج فرهنگ کتابخوانی را ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه هر مرکز سیار 20 روستا را پوشش می دهد، اظهار داشت: کودکان ساکن روستاهای استان کردستان استقبال زیادی از فعالیت در مراکز سیار کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان و خدمات آموزشی در زمینه فعالیت های قرآنی دارند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان میزان استقبال خانواده ها و کودکان را برای فعالیت در کانون رضایت بخش دانست و گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان از لحاظ گستردگی و توان انجام فعالیت برای ارائه خدمات بیشتر و جذب بیشتر آمادگی لازم را دارد و تا پایان سال جاری نیز چهار مرکز دیگر احداث می شود.

شیخی گروه سنی فعالیت در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان را شش تا 16 سال دانست و گفت: یک از برنامه های اصلی کانون در کردستان تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده در بین خانواده ها برای آشنایی بیشتر با فعالیت های فعلی است.

وی طراحی 80 تا 90 عروسک برگرفته از سنت و فرهنگ باستانی ایران توسط مربیان کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور را از دیگر کارهای مهم و تاثیرگذار در ترویج فرهنگ غنی کشور دانست و افزود: عرسک های "چمچمه گلین" "بوکه بارانه" و "نه نه سرما" از عروسک های برگزیده استان کردستان و در خط تولید کشوری طراحی شده اند که انتظار می رود با موافقت کشوری این عروسک ها به تولید انبوه برسند.

شیخی اجرای برنامه ها و فعالیت های کانون های پرورشی فکری کودکان را همزمان با آغاز یک هفته با کانون در سراسر کشور و استان کردستان در زمینه رشد و آموزش فکری کودکان و نوجوانان و زنده نگه داشتن فعالیت و نوع بازی در میان دیگر نسل ها موثر دانست و بیان کرد: استان کردستان با ارائه بازی ها و سرگرمی های سازنده همزمان با روز جهانی کودک به مدت یک هفته در شهرستان های استان و برای معرفی هرچه بهتر فعالیت های فرهنگی، هنری و آموزشی کانون به والدین و کودکان فعالیت های مختلفی را در دستور کار قرار داده است.

مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان بیان کرد: تعامل خبرگزاری مهر و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوان در استان کردستان در انعکاس اخبار و فعالیت های کانون مناسب و قابل تقدیر است و انتظار می رود که سایر رسانه های جمعی نیز در این حوزه بیش از پیش ما را یاری کنند.

در ادامه این بازدید که جمعی از کودکان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز حضور داشتند متناسب با روز جهانی کودک به کشیدن نقاشی در این زمینه پرداختند و از انتخاب شغل آینده و بیان دانسته های خود در موضوع های مختلف و میزان یادگیری فعالیت های خود در کانون سخن گفتند.

کودکان کانون پرورش فکری استان کردستان با سابقه های فعالیتی نزدیک به هفت سال، پنج سال و سه سال در کانون و از موفقیت های خود در زمینه های شعر سرایی، خوشنویسی و نقاشی و تاثیر بسیار بالای حضور در کانون در افزایش وضعیت درسی خود سخن گفتند.