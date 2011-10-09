به گزارش خبرگزاری مهر، طی ده های گذشته آگاهی و نگرانی درباره مواد شیمیایی رایانه ای و دیگر ترکیبات شیمیایی از قبیل ارسنیک، کادمیوم، سرب، بنزن و اسید هیدروکلریک اسید افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. برای مثال اتحادیه اروپا اکنون استفاده از مواد سمی را در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ممنوع کرده است. شرکت اپل نیز به عنوان یک سازنده رایانه تایید می کند که انتقاداتی را از جانب سازمانهای زیست محیطی دریافت کرده است، اما اکنون خود را به عنوان اپلی سبزتر می داند.

با وجود این فعالیتها رایانه ها هنوز مملو از مواد سمی هستند و بسیاری از ابزارهای الکترونیکی قدیمی تر برای همیشه در خانه ها یا دفاتر کاری باقی می مانند. یکی از با دوام ترین و خطرناکترین ترکیبات در این ابزار کادمیوم است که باید در بازیابی آن احتیاط ویژه ای شود. این فلز نرم و سفید در رنگها، آلیاژها، کاتدها، لامپهای کاتدی و دیگر ابزار موجود هستند. شاید این فلز بیشترین شهرت خود را به دلیل استفاده در باطری های کادمیوم نیکل به دست آورده باشد.

از دیگر ویژگی های مرگبار کادمیوم ارتباط مستقیم آن با سرطان لوزالمعده است، بیماری که یکی از بزرگترین و خلاق ترین مدیران تکنولوژی جهان را به تازگی تسلیم خود کرد.

در شمال شرق دلتای نیل در مصر ابتلا به این نوع از سرطان بسیار شایع است، این منطقه یکی از آلوده ترین مناطق در مصر به شمار می رود که در آن معمولا آلودگی به خاک سرایت کرده و بر روی کشاورزان و کارگران مزارع تاثیر می گذارد. محققان در این منطقه با انجام آزمایشاتی سعی کردند ارتباط میان فلز کادمیوم و سرطان غالبا کشنده لوزالمعده را دریابند.

"آلیسون کریگل" از دانشگاه تولان سطح کادمیوم خون 31 نفر از کسانی که به تازگی سرطان آنها تشخیص داده شده بود را با 52 موضوع بیمارستانی مقایسه ای در مصر ارزیابی کرده و دریافت میان سطوح کادمیوم خون بیماران با موضوعات مقایسه ای تفاوت قابل توجهی وجود دارد که این تفاوت در عواملی از قبیل جنسیت، سن، محل اقامت، و یا وضعیت استفاده از دخانیات احساس نمی شود.

در این مطالعه همچنین مشخص شده است که دو عامل بالقوه ذکر شده یعنی سن و دخانیات نیز خود با میزان کادمیوم خون در ارتباطند. به گفته محققان این فلز به مرور زمان به دلیل وجود نداشتن مکانیزمی برای زدودن آن، در بدن انباشته می شود. میانگین حضور این ماده در بدن انسان 15 سال است، در حالی که استفاده از هر نخ سیگار نیز مقادیری کادمیوم وارد بدن می کند. همچنین جذب این فلز از طریق دخانیات نسبت به بلعیدن آن از میان هوا یا غذا بسیار بیشتر است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، سرطان لوزالمعده امروز چهارمین عامل مرگ در اثر ابتلا به سرطان است با این همه نوع سرطانی که توانست رئیس بزرگ شرکت اپل را از پا درآورد نوعی بسیار کمیاب از سرطان لوزالمعده بوده است.