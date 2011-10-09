افزایش 9 برابری صادرات استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی گفت:‌ مجموعه اقدامات دولت، در قالب طرح‌های عظیم و تحول آفرین مسکن مهر، بنگاه های زودبازده اقتصادی، سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا(ع) و دیگر طرح های اصلاح ساختار اقتصادی و سایر برنامه هائی که در ادامه برنامه‌ریزی‌های بلند مدت؛ میان مدت و کوتاه مدت در کشور انجام می گیرد موجب تحولات بزرگ و چشمگیری در کشور شد.

هاشمی تاکید کرد: اقدامات دولت در استان کرمانشاه، موجب تحولات بزرگی شده است.

وی با اشاره به افزایش درآمد سرانه استان از 3/12 میلیون ریال به 27 میلیون ریال، گفت:‌ درآمدهای استان از 485 میلیارد ریال در سال 1383 به 1739 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش داشت.

استاندار کرمانشاه گفت: صادرات استان از 230 میلیون دلار در سال 1383 به 2128 میلیون دلار در سال 1389 افزایش داشته است که این رقم نشان دهنده افزایش 9 برابری ما در صادرات است که خود باعث تحولات اقتصادی خوبی در استان شده است.

هاشمی با تاکید بر افزایش 5 تا 7 برابری ظرفیت تولیدی در بخش کشاورزی تصریح کرد: در بحث شهرک‌های صنعتی استان شاهد رشد 5 برابری نسبت به دور مشابه قبلی هستیم.

وی در پایان افزود: ظرفیت سیلوهای استان از 366 هزار به 825 هزار تن رسیده است که نشان از افزایش 3 برابری ظرفیت سیلوهای استان دارد.