به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،علی لاریجانی رئیسی مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به میلاد امام رضا(ع) و تبریک این روز به ملت ایران، رهبر معظم و مراجع عظام تقلید اظهار داشت: امام رضا(ع) شرافت و عزت ملت ایران را با حضور خویش برای همیشه بیمه کرد.

وی افزود: معارف اهل بیت(ع) که سعادتمندی ملت ایران در گرو آن است در پناه تعالیم آن حضرت و تاثیرات وجودی ایشان در این سرزمین ریشه‌دار گشت به طوری که امروز ایران اسلامی پایگاه اصلی تفکر اسلام راستین ناب محمدی(ص) است.

لاریجانی گفت: منازعات علمی آن حضرت منشاء پیدایش فکر اسلامی در عصر عباسیان گشت با آنکه آن ولی خدا شهره به عبادات طولانی شبانه و به روایتی هزار رکعت در هر روز بودند اما فرمود "عبادت منحصر در فزونی نماز و روزه نیست بلکه عبادت کامل اندیشه در امر خداوند عزوجل است" که اهمیت تفکر و تامل را در مدرسه فکر رضوی نشانگر است.

رئیس مجلس ادامه داد: در این مدرسه تفکر و حیات معنوی و رشد اجتماعی در هم تنیده است. در روایتی از آن حضرت آمده "شیعیان و پیروان ما را در سه مسئله امتحان کنید: یک اهمیت به اوقات نماز که آیا اول وقت نماز را به پا می‌دارند یا خیر. دوم حفظ اسرار یعنی در حفظ اسرار و مسایل پنهان کوشا هستند؟ سوم از حیث توانمندی‌های مالی یعنی آیا در مال خود برای برادران دینی سهمی قائلند و دست آنها را می‌گیرند یا خیر؟

وی افزود: این سه امتحان شیعیان آن حضرت همگی تضمین کننده سلامت نفسانی فردی و رشد اجتماعی جامعه اسلامی است.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: در کلام بلند دیگری از ایشان کلید پایداری و انسجام یک جامعه اسلامی را به دست شیعیان می‌دهد. آن حضرت فرمود "مومن را مومن ندانم تا اینکه در او سه خصلت باشد: یک سنتی از پروردگارش دو سنتی از پیامبرش و سوم سنتی از امامش. سنت از پروردگار رازپوشی است. سنت از پیامبر مدارا کردن با مردم است و سنت از امام شکیبایی در سختی است"

لاریجانی افزود: مدار سنجش اصالت‌های واقعی برای هر شخص، هر تشکل و هر جامعه که مدعی رهپویی امام رضا(ع) است و یا بر ولایتمداری علاقه نشان می‌دهد در این امور است. متاسفانه در جامعه ما عده‌ای حتی به اسم رهروی ولایت به وارونه سازی این معارف عادت کرده‌اند و ظاهراً زندگی با مدارا و رازپوشی را غیرانقلابی تلقی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: اما حقیقت این است که امام رضا(ع) راز پایداری و آرامش و پیشرفت جامعه را در مدارا، شکیبایی و رازپوشی دانستند در حدی که نشان‌های مومن را در این امور معین.

نماینده مردم قم ادامه داد:‌در سخن دیگری، امام رضا(ع) کمال عقل مسلمان را در 10 خصلت بیان داشتند که سه خصلت آن این گونه است: خوبی کم دیگران را بسیار بشمار و خوبی بسیار خود را کم بشمار و مردم را از خود بهتر بدان.

وی افزود: امام رضا(ع) صفت کمال در رشد عقلی یک مسلمان را در آن دانستند که نیکی بسیار خود را کم و نیکی کم دیگران را بسیار بپندارد اما در بسیاری از منازعات و دعواها ملاحظه می کنید که این معیار را جابجا مصرف می‌کنند و در همین طریق فرمودند "شرم و حیا از ایمان است". سکینه و آرامشی که در مدرسه رضوی حاصل می‌شود تحت این معارف است که امید است سیاست‌مداران و اصحاب رسانه به میمنت میلاد مبارک آن حضرت در این معانی تفکر نمایند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به برپایی همایش بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین اشاره کرد و گفت: سخنرانی پرارزش رهبر انقلاب آن هم در شرایط فریبکارانه‌ای که در صحنه بین‌الملل در موضوع فلسطین طراحی شده، موجب فخر مجلس شورای اسلامی است که به هنگام از ملت فلسطین دفاع نمود.

وی گفت: به تعبیر دکتر خالد مشعل مجلس شورای اسلامی تنها پارلمانی در دنیاست که در موضوع فلسطین با احساس مسئولیت فوق‌العاده پیگیر سرنوشت ملت مظلوم فلسطین است.

لاریجانی افزود: حضور 600 میهمان از پارلمان‌ها و سیاست‌مداران کشورهای اسلامی به خصوص از کشورهایی که در این سال اخیر با انقلاب‌های خود فضای جدیدی در خاورمیانه ایجاد کرده اند و سخنرانی‌ها و مذاکرات و همفکری آنان برای ادامه راه بیداری اسلامی ذی‌قیمت است و همچنین پیگیر حقوق مردم فلسطین خواهد بود.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اشاره به قرار داشتن در هفته نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: هفته نیروی انتظامی فرصتی است که از زحمات گسترده این نیرو تقدیر شود.

وی با تبریک این هفته به پرسنل نیروی انتظامی برای شهدای این نیروی پر تاثیر در جمهوری اسلامی ایران آرزوی علو درجات کرد.