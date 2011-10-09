  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

کتاب "اجتهاد و تقلید" منتشر شد

کتاب "اجتهاد و تقلید" منتشر شد

کتاب "اجتهاد و تقلید" تألیف شیخ عفیف نابلسی در زمینه فقه و عقیده در بیروت چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "اجتهاد و تقلید" به دو مفهوم اجتهاد و تقلید از دیدگاه امامیه و ایجاد شناخت و عقیده بر پایه دو مفهوم اجتهاد و تقلید می پردازد.

این کتاب به چند فصل تقسیم می شود که مهمترین آن عبارتند از: اجتهاد و تقلید، سخن احتیاط آمیز، شروط مرجع تقلید، حکم تقلید از مرجع فوت شده، (شروع وادامه)، تعریف عدالت، راه های شناخت فتوی، تبعیض در تقلید، ممنوع بودن تقلید در اصول دین، ممنوع بودن تقلید از شخص ناشناس وغیره...
 
کتاب " اجتهاد و تقلید" توسط انتشارات دار المحجة البیضاء در بیروت در 2011 میلادی چاپ و منتشر شد.
کد مطلب 1427858

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها