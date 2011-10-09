کتاب "اجتهاد و تقلید" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "اجتهاد و تقلید" به دو مفهوم اجتهاد و تقلید از دیدگاه امامیه و ایجاد شناخت و عقیده بر پایه دو مفهوم اجتهاد و تقلید می پردازد.

این کتاب به چند فصل تقسیم می شود که مهمترین آن عبارتند از: اجتهاد و تقلید، سخن احتیاط آمیز، شروط مرجع تقلید، حکم تقلید از مرجع فوت شده، (شروع وادامه)، تعریف عدالت، راه های شناخت فتوی، تبعیض در تقلید، ممنوع بودن تقلید در اصول دین، ممنوع بودن تقلید از شخص ناشناس وغیره...

کتاب " اجتهاد و تقلید" توسط انتشارات دار المحجة البیضاء در بیروت در 2011 میلادی چاپ و منتشر شد.