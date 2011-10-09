به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکرهای CCC دولت آلمان را متهم به رها ساختن ویروسی در میان رایانه های کشور کرده است. در بیانیه 20 صفحه ای این گروه از هکرها ادعا شده برنامه مهندسی شده و تحلیل شده که بدافزار ردیابی قانونی نامیده می شود، مورد استفاده نیروهای پلیس کشور آلمان قرار دارد.

این بدافزار نه تنها از قابلیت استراق سمع برخوردار است بلکه می تواند از راه دور برنامه های اجرایی را بر روی رایانه ها نصب کند. این تروجان برای مثال می تواند به روزرسانی های برنامه های مختلف را از اینترنت دریافت کرده و آنها را از راه دور بر روی رایانه اجرا کند، ویژگی که به نظر در زمان طراحی بدافزار مورد نظر طراحان بوده است. برای مثال هکرها یا عاملان این بدافزار می توانند با فعال کردن میکروفن یا دوربین از راه دور به حریم خصوصی افراد وارد شده و به جمع آوری اطلاعات بپردازند.

این گروه از هکرها با بررسی دقیق عملکرد و رفتارهای بدافزار دریافتند که توانایی های آن فراتر از مشاهده و استراق سمع تحت اصول ارتباطات از راه دور اینترنتی است، اصولی که تنها توسط دادگاه های آلمان تایید می شوند.

شرکت امنیتی F-Secure که این بدافزار را مورد بررسی و مطالعه قرار داده می گوید هنوز عامل ساخته شدن این تروجان مشخص نشده است، اما دلیلی برای مظنون شدن به ادعای گروه CCC نیز وجود ندارد و در عین حال نمی توان ثابت کرد که دولت آلمان این ویروس را نوشته باشد.

بر اساس گزارش ZDnet، در صورتی که یافته های گروه CCC تایید شود این اولین تخطی آشکار و رسمی دولت آلمان از قوانین حریم شخصی خواهد بود. دولت آلمان هنوز نسبت به اتهامی که از جانب گروه CCC دریافت کرده واکنشی نشان نداده است.