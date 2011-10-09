تولید بیش از 24000 هزار تن برنج رتون در آمل

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت رتون در سطح 15 هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان آمل از ماه جاری آغاز و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد.

وی افزود: رتون به معنی پرورش دوباره ساقه های برنج بوده که پس از برداشت محصول اول شالی انجام می شود و کشاورزان ازهمان زمین محصول دوباره برداشت می کنند.

مدیرجهاد کشاورزی آمل ادامه داد: تاکنون در حدود 200 هکتار از شالیزارهای آمل به صورت رتون برداشت شده است

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امینی اضافه کرد: با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و استقبال خوب کشاورزان آملی، امسال پرورش رتون در شالیزارهای آمل 10 درصد افزایش یافته است.

وی افزود:عملکرد تولید رتون در سال قبل در هرهکتار هزار و 500 کیلوگرم بوده، این در حالی است که عملکرد این محصول امسال به هزار و 650 کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است.

مدیرجهاد کشاورزی آمل به کشت دوباره نشاء برنج در پنج هزار و 300 هکتار از شالیزارهای این شهرستان اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود برداشت این محصول از اواخر ماه جاری آغاز شود.

امینی یادآور شد: مدیریت جهادکشاورزی آمل به منظور حمایت از شالیکاران سخت کوش این شهرستان در راستای بسته های حمایتی خود جهت کشت دوباره برنج و پرورش رتون بیش از هزار و 150 تن کود شیمیایی بین کشاورزان توزیع کرد.