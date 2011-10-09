ضربه ای سخت بر پیکر اوباما /"پلوسی" به جنبش "تسخیر وال استریت" پیوست

به گزارش مهر، "نانسی پلوسی" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و از چهره های صاحب نام حزب دموکرات این کشور در سخنانی از جنبش تسخیر وال استریت حمایت کرد.

پلوسی که هم اکنون ریاست نمایندگان دموکرات را در مجلس نمایندگان آمریکا بر عهده دارد، گفت : من از جنبش تسخیر وال استریت که از اواسط ماه سپتامبر و شهر نیویورک آغاز شده حمایت می کنم.

رهبر نمایندگان دموکرات آمریکا در کپیتال هیل در ادامه افزود : تغییر آغاز شده و من از شعار این معترضین حمایت می کنم.

پلوسی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی موجود در آمریکا نیز گفت : این وضعیتی نیست که مردم آمریکا قادر به تحمل آن باشند بنابراین باید این وضعیت تغییر کند.

حرکت جنبش تسخیر وال استریت وارد چهارمین هفته خود شده و با گذشت هر روز بر شدت آن افزوده شده و شهرهای جدیدی به صف معترضان می پیوندند بطوری که در آخرین خبرها اعلام شد روز شنبه مردم بیش از 70 شهر آمریکا با پیوستن به معترضین جنبش تسخیر وال استریت، در اعتراض به سیاست های اقتصادی اوباما دست به تظاهرات زده اند.

به نوشته رسانه های غربی در جدیدترین تظاهرات مردم شهرهای مختلف آمریکا از سیاتل و لس آنجلس در غرب تا فلوریدا، تامپا و رودآیلند در شرق به خیابانها ریختند بطوریکه مردم 70 شهر آمریکا شاهد برپائی تظاهرات ضد فساد در شهرهای خود بودند و بیش از 600 انجمن غیر دولتی نیز در آن شرکت کرده بودند.

البته پیوستن مقامات آمریکایی به معترضین فقط مربوط به پلوسی نبوده و در شهر لس آنجلس که اعتراض مردم در زیر باران انجام شد شهردار این شهر اقدام به توزیع "بارانی" در میان تظاهرات کنندگان کرد.

تظاهرات مردم آمریکا با هدف پایان دادن به فساد موجود در سیستم های مختلف و همچنین اعتراض به کاهش بودجه دستگاه های مختلف که به نوعی مشکلات اقتصادی مردم آمریکا را بیشتر کرده، انجام می شود.

معترضین برای خود وب سایتی را راه اندازی کرده اند که در این سایت آمده است : یکی از مهترین مواردی که ما می خواهیم آن است که ما به عنوان 99 درصد از جمعیت آمریکا دیگر تحمل فساد اقتصادی آن یک درصد را نداریم.

تعداد زیادی از تجمع کنندگان با خود کوله پشتی و کیسه خواب همراه داشته وقصد داشتند تا دراین مکان اتراق کنند که با ممانعت پلیس مواجه شدند.

آمریکا درحال حاضر از لحاظ اقتصادی یکی از بدترین دوران خود را سپری می کند بطوری که بدهی دولت این کشور به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و دولت اوباما برای فائق آمدن بر این مشکلات بودجه دستگاه های مختلف را کاهش داده که همین امر نارضایتی مردم ایالات متحده را در بر داشته است.