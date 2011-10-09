70 خیر بزرگ اصفهانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از خادمان و خیران اصفهانی شامگاه شنبه برگزار و در آن جمعی از خادمان حضرت رضا (ع) حضور داشتند، از 70 خیر استان اصفهان طی مراسم ویژه ای با لوح تقدیری از سوی استاندار تقدیر شد.

در ابتدای این برنامه محمد محمدزاده مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه انسانهای بزرگ همواره در اندیشه دیگران هستند و دل در گرو سودمندی محرومان و بی بضاعتان می‌بندند، اظهار داشت: اصفهان زیبا در کنار وجود شهدا و جانبازان مزین به وجود خیرانی است که در راستای خدمات بزرگی برای ایتام و محرومان قدم بر می‌دارند.

وی با بیان اینکه در جایی که علم داران سلامت و خیرسازان مسکن ساز حضور دارند، سخن گفتن کاری به مراتب دشوار است، افزود: خوشحالم در استانی زندگی و فعالیت می‌کنم که هیچگاه خیران دست ما را رد نکرده و ما را در یاری رساندن به محرومان، معلولان و بی‌بضاعتان تنها نمی‌گذارند.

محمد زاده با بیان اینکه در حکومت اسلامی حاکمیت بر اساس عبودیت است، ادامه داد: همین عبودیت و خداپرستی و خداترسی زمینه مشارکت در کار خیر و خدمت رسانی بیشتر را فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: تاکنون هر کجا دولت در خدمت رسانی به مردم احساس نیاز کرده خدمت دولت با حسن اخلاق و نیکی خیران گره خورده و نتیجه باشکوهی را برای مردم رقم زده است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان بیان داشت: استان اصفهان دارای زیباترین خانه‌ها برای فرزندان بی سرپرست و بهترین مراکز توانمندی معلولان بوده که همه اینها به مدد یاری خیران فراهم آمده است.