فروش برنج پرمحصول از طریق مزایده یا بورس

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌تواند باقی‌مانده برنج پرمحصول خریداری شده موجود در انبارها را از طریق مزایده یا عرضه در بورس کالا به فروش رساند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار ضرر و زیان ناشی از قیمت خرید تضمینی به موازات هزینه‌های تبعی موضوع بند یک پس از تایید سازمان حسابرسی در چارچوب ضوابط و مقررات ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور محاسبه و به حساب ضرر و زیان شرکت بازرگانی دولتی اعمال حساب خواهد شد.