به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مکتب تهران در راستای انتشار داستان‌های بومی دیگر کشورها، به تازگی «آواز دیوها» نوشته ناصر خمیر را بر اساس یک داستان بومی از کشور ساحلی منتشر کرده است.

این کتاب را امره اورهان تصویرگری کرده و کتاب در ایران هم به صورت تمام رنگی و مصور منتشر شده است.

«آواز دیوها» داستان دهقان فقیری را روایت می‌کند که فقر و نداری را از پدرش به ارث برده اما نمی‌خواهد فقرش را برای پسرش باقی بگذارد بنابراین دست به دامن مزرعه‌ دیوها می‌شود.

ناصر خمیر نویسنده و هنرمند تونسی در سال 1948 در تونس به دنیا آمد و از کودکی با ادبیات و قصه‌های عربی و قصه‌های هزار و یک شب آشنا شد و تحت‌تاثیر آن‌ها قرار گرفت به‌طوری‌که خود را فرزند داستان‌های هزار و یک شب می‌داند.

در بخشی از داستان «آواز دیوها» می‌خوانیم: «دهقان هر روز صبح تا شب لب مزرعه‌اش می‌نشست و با حیرت جوانه زدن دانه‌ها و بزرگ شدن ساقه‌ها را تماشا می‌کرد. وقتی که ساقه‌های طلایی گندم تا کمرش رسید، دید که پرندگان جنگل مجاور، دسته دسته می‌آیند و گندم‌هایش را می‌خورند.

دهقان دوان دوان به خانه رفت و با دایره‌اش برگشت. همین که اولین ضربه را به دایره زد، صدایی از دل زمین بلند شد و گفت: داری چه کار می‌کنی؟ دهقان جواب داد: سر و صدا می‌کنم تا پرنده‌ها را فراری بدهم. صدا به او گفت: صبر کن، الان کمک می‌رسد. سپس هشتاد دیو با اندامی شفاف و دایره به دست از زیر زمین بیرون آمدند و با هم آنقدر سر و صدا راه انداختند که تمام پرنده‌ها فرار کردند.»

دهقان قصه چندین و چند بار از دیوها کمک می‌گیرد ولی یک روز که مریض است پسرش به مزرعه می‌فرستد و از آن روز همه چیز تغییر می‌کند و او متوجه می‌شود که نمی‌تواند روی کمک دیوها حساب کند. حالا این روزها در محل مزرعه دهقان قصه یک رودخانه جاری است که اگر گوش بسپاری از آن صدا می‌آید: صبر کن الان کمک می‌رسد ولی مردم شهر حواسشان هست که به این ندا پاسخی ندهند.

این کتاب در شمارگان 2 هزار نسخه به قیمت 3 هزار و ششصد تومان منتشر شده و ویراستار آن سمیرا سپهرنیا است.