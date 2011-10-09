رئیس جمهور از برگزیدگان جشنواره رضوی تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد نیمه شب شنبه در سالن صبای صدا و سیما در مشهد از دکتر محمدمهدی رکنی یزدی، استاد جیب الله چایچیان، مسعود نجابتی و محمدرضا انصاریان به دلیل تلاش در جهت ترویج فرهنگ رضوی با نشان خادم رضوی تقدیر کرد.

بر پایه این خبر، رئیس جمهور همچنین با اهدای لوح تقدیر از دکتر اسماعیل آذر، سید باقر پیشنمازی، حسن عالمی و محمد خزاعی به دلیل پژوهشهای ادبی، فرهنگی، علمی و پژوهشی و شعر تقدیر کرد.

همچنین در بخش بین الملل جشنواره نهم رضوی از عبد الحفیظ البنانی، منصور لیبا، محمد عبدالقدیر، شیخ عبدالرحیم، بزاگو، محمد کاظم الظهیر بن عبد العزیز، اسماعیل حسین و شیخ مصطفی ناصری تجلیل شد.