به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه ویژگی‌های سینمای دفاع مقدس و تفاوت‌های آن با ژانر سینمای جنگ در دنیا، نوع شخصیت‌پردازی و ساختار سینمای جنگی ما در حین جنگ و دوران بعد از آن با حضور کارگردانان و کارشناسان سینما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نهمین قسمت از این ویژه برنامه سید محمد حسینی مجری برنامه با مسعود فراستی کارشناس و منتقد سینما به همراه حبیب الله بهمنی کارگردان سینما به گفتگو میپردازد.

برنامه "نشانی" که در شبهای ماه رمضان به موضوع سینمای دینی با حضور کارگردانان و کارشناسان سینما پرداخت، در 10 ویژه برنامه به بررسی سینمای دفاع مقدس و ویژگی‌های این ژانر سینمایی می پردازد.

"نشانی" به تهیه کنندگی علی سلیمانی کاری از گروه فیلم و نمایش شبکه چهارم سیما است که ساعت 23:15 به روی آنتن می‌رود.

