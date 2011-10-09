۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

مسعود فراستی مهمان برنامه "نشانی" می‌شود

در نهمین قسمت از ویژه برنامه نشانی که 17 مهر به روی آنتن شبکه چهارم سیما می‌رود مسعود فراستی منتقد سینما حاضر می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه ویژگی‌های سینمای دفاع مقدس و تفاوت‌های آن با ژانر سینمای جنگ در دنیا، نوع شخصیت‌پردازی و ساختار سینمای جنگی ما در حین جنگ و دوران بعد از آن با حضور کارگردانان و کارشناسان سینما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نهمین قسمت از این ویژه برنامه سید محمد حسینی مجری برنامه با مسعود فراستی کارشناس و منتقد سینما به همراه حبیب الله بهمنی کارگردان سینما به گفتگو میپردازد.

برنامه "نشانی" که در شبهای ماه رمضان به موضوع سینمای دینی با حضور کارگردانان و کارشناسان سینما پرداخت، در 10 ویژه برنامه به بررسی سینمای دفاع مقدس و ویژگی‌های این ژانر سینمایی می پردازد.

"نشانی" به تهیه کنندگی علی سلیمانی کاری از گروه فیلم و نمایش شبکه چهارم سیما است که ساعت 23:15 به روی آنتن می‌رود.
 

