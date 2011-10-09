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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

مجتمع مذهبی فرهنگی امام رضا (ع) در پایتخت به بهره‌برداری رسید

مجتمع بزرگ مذهبی ، فرهنگی امام رضا (ع) شنبه شب با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در منطقه 7 به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه 5800 متر مربعی که در خیابان انقلاب ، نبش خیابان شهید نامجو(گرگان) واقع شده است شامل دو طبقه پارکینگ و سه طبقه ساختمان اداری است.

در این مجموعه بخش هایی مانند مسجد، صحن، آمفی تئاتر، کتابخانه و یک سالن برای فعالیت های رایانه ای ایجاد شده است .

ورودی ساختمان مجتمع فرهنگی امام رضا نیز به شکل انگشتان دو دست است که در هم خورده طراحی شده است و طرح این مجموعه گنبدی نبوده و معماری خاصی دارد.

جدای از یک سقف 8 ضلعی، یکی از مهمترین دلایل خاص بودن این مجموعه امکانات داخلی آن است که بناست با عالی ترین ابزار و وسایل تجهیز شود.

 

کد مطلب 1427871

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