به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه 5800 متر مربعی که در خیابان انقلاب ، نبش خیابان شهید نامجو(گرگان) واقع شده است شامل دو طبقه پارکینگ و سه طبقه ساختمان اداری است.

در این مجموعه بخش هایی مانند مسجد، صحن، آمفی تئاتر، کتابخانه و یک سالن برای فعالیت های رایانه ای ایجاد شده است .

ورودی ساختمان مجتمع فرهنگی امام رضا نیز به شکل انگشتان دو دست است که در هم خورده طراحی شده است و طرح این مجموعه گنبدی نبوده و معماری خاصی دارد.

جدای از یک سقف 8 ضلعی، یکی از مهمترین دلایل خاص بودن این مجموعه امکانات داخلی آن است که بناست با عالی ترین ابزار و وسایل تجهیز شود.



