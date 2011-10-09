  1. استانها
  2. قم
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

با حضور شهردار قم:

جهیزیه ۶۹ نوعروس خانواده‌های نیازمند در قم اهدا شد

جهیزیه ۶۹ نوعروس خانواده‌های نیازمند در قم اهدا شد

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با شب میلاد امام رضا (ع) با حضور شهردار قم جهیزیه ۶۹ نو عروس از خانواده‌های نیازمند استان اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که شامگاه شنبه همزمان با شب میلاد فرخنده علی بن موسی الرضا (ع) و به همت موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در مسجد حضرت ابولافضل قم برگزار شد، جهیزیه ۶۹ نو عروس از خانواده‌های نیازمند استان قم با حضور محمد دلبری شهردار قم اهدا شد.

این تعداد جهیزیه توسط موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) قم فراهم شد که به این خانواده‌های بی‌بضاعت اهدا شد.
 
همچنینی در این مراسم از خانواده‌های معظم شهدای منطقه شش شهرداری قم تجلیل شد و بعد از پایان مراسم نیز حاضرین به صورت دسته جمعی به منظور عرض تبریک میلاد فرخنده امام رضا (ع) به زیارت بارگاه نورانی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه (س) مشرف شدند.
کد مطلب 1427872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها