به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که شامگاه شنبه همزمان با شب میلاد فرخنده علی بن موسی الرضا (ع) و به همت موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در مسجد حضرت ابولافضل قم برگزار شد، جهیزیه ۶۹ نو عروس از خانواده‌های نیازمند استان قم با حضور محمد دلبری شهردار قم اهدا شد.

این تعداد جهیزیه توسط موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) قم فراهم شد که به این خانواده‌های بی‌بضاعت اهدا شد.

همچنینی در این مراسم از خانواده‌های معظم شهدای منطقه شش شهرداری قم تجلیل شد و بعد از پایان مراسم نیز حاضرین به صورت دسته جمعی به منظور عرض تبریک میلاد فرخنده امام رضا (ع) به زیارت بارگاه نورانی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه (س) مشرف شدند.