تصاویر سیب زمینی جدید با پوست قرمز و گوشت زرد طلایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "فیربنکس" آلاسکا معتقدند که این سیب زمینی رنگی می تواند بسیار معروف شود و سود سرشاری را نصیب ایالتی کند که در بخش کشاورزی شهرت چندانی ندارد.

"کارل لوئیس" رئیس دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه فیربنکس در خصوص توسعه این سیب زمینی اظهار داشت: "این چیزی است که برای سرآشپزها و برای مردم بسیار خوشایند است و بنابراین امیدواریم که برای خریداران و پرورش دهندگان نیز خوشایند باشند. به ویژه که این سیب زمینی در فصول کوتاه ما عمل می آید."

محققان بیش از 100 سال است که گندم، علوفه و سبزیجاتی را که می توانند در آلاسکا به عمل آیند توسعه داده اند. یکی از این مزارع در سال 1915 به دانشگاه آلاسکا تبدیل شد.

بیل کمپبل یک کارشناس سیب زمینی اظهار داشت: "سیب زمینی ها برای کشت در این ایالت بسیار مناسب هستند. معدنچیان طلا این غذا را می خواستند چراکه می توانستند آن را ذخیره کنند. اگر شما در اینجا یک انبار 15.5 در 30.5 متر داشته باشید می توانید برای تمام زمستان سیب زمینی ذخیره کنید و از آنها در برابر یخزدگی محافظت کنید. سیب زمینی و شیر در کنار هم یک غذای سالم را می سازند پس اگر شما یک گاو و یا یک بز داشته باشید می توانید در اینجا زنده بمانید."

محققان این دانشگاه از طریق یک مسیر ژنتیکی سیب زمینی را که پوست آن قرمز و گوشت آن زرد طلایی است ایجاد کردند. آزمایش این سیب زمینی در گلخانه انجام شد و سپس در مزرعه ها نشا کاری شد.

علاوه بر این گونه سیب زمینی، این محققان گونه های دیگری را هم توسعه دادند که در ابعاد توپ گلف و به رنگهای پوست آبی با گوشت سفید، پوست آبی با گوشت آبی و پوست آبی با گوشت خالدار هستند. خاک سرد آلاسکا می تواند کشت این سیب زمینی های رنگی را امکانپذیر کند.

نتایج آزمایش این گونه ها نشان داد که تا پایان فصل اول کشت این سیب زمینی های رنگی، در حدود 100 گونه قوی رشد کردند اما تا سال سوم کشت، تنها 20 گونه باقی ماندند.

این دانشمندان به منظور آزمایش طعم این سیب زمینی ها از گروهی از داوطلبان استفاده کردند. 10 داوطلبی که طعم این 20 گونه را چشیدند به سرعت جذب طعم بیش از 5 گونه از آنها شدند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، این دانشمندان امیدوارند پس از انتخاب بهترین گونه های سیب زمینی های رنگی، دانه های آنها را برای کشت تجاری عرضه کنند.