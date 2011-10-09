تبریز و تهران دارای بیشترین نماینده در جام حذفی/ حداقل یک تیم تبریزی صعود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام دیدار های مرحله سوم (یک سی و دوم) جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور و مشخص شدن تیم های صعود کننده به مرحله چهارم، نکته ای جالب توجه به دست آمد که نشان دهنده حضور چهار تیم از شهر تبریز در جمع 32 تیم حاضر در این مسابقات است.

در شرایطی که تیم های تراکتورسازی و شهرداری تبریز بطور خودکار و از مرحله چهارم (یک شانزدهم) به گردونه رقابتها اضافه شده اند، دو تیم دیگر شهر تبریز اما از مرحله دوم این پیکارها حاضر بوده و با شکست حریفان خود گام در مرحله چهارم نهاده اند.

تیم ماشین سازی تبریز که قرعه ای سخت در ابتدای مسابقات داشت، با انصراف تیم آلومینیوم هرمزگان یک مرحله بالاتر آمد و از قضا در همین مرحله نیز با انصراف تیم تربیت یزد رو به رو شد تا بدون خونریزی گام در مرحله یک شانزدهم بگذارد. کما اینکه پیش بینی می شد یاران رسول خطیبی حتی در صورت انصراف ندادن حریفان خود نیز می توانستند از دو مرحله قبلی این رقابتها به سلامت عبور کرده و حریف شهرداری تبریز در مرحله چهارم می شدند.

اما تیم گسترش فولاد حکایتی متفاوت از همشهری هم دسته ای خود داشته و با بازی مقابل حریفان و شکست آنها در دو مرحله قبلی، جواز حضور در مرحله یک شانزدهم را به دست آورده است. آبی های تبریز که ازمرحله دوم گام در رقابتها گذاشتند، ابتدا تیم دسته دومی جهان الکتریک نیشابور را در خانه اش با نتیجه سه بر دو مغلوب کردند و سپس در تبریز با سه گل تیم استیل آذین را بدرقه کردند.

با این نتایج و همچنین اضافه شدن دو تیم شهرداری و تراکتورسازی به گردونه رقابتهای جام حذفی، اکنون شهر تبریز چهار تیم در این مسابقات دارد که از این حیث با تعداد تیم های پایتخت برابری می کند.

بر اساس برنامه و نمودار بازیهای جام حذفی، در مرحله یک شانزدهم این رقابتها تیم تراکتورسازی تبریز در خانه تیم شهرداری یاسوج به میدان خواهد رفت تا در صورت برتری برابر این حریف دسته اولی، در مرحله یک هشتم با یکی از دو تیم سایپا و یا سیاه جامگان مصاف داشته باشد.

تیم های شهرداری و ماشین سازی نیز یکی از حساس ترین بازیهای مرحله یک شانزدهم را برابر هم برگزار خواهند کرد که تیم پیروز بایستی در مرحله یک هشتم به دیدار یکی از دو تیم لیگ برتری داماش گیلان و یا نفت تهران برود.

اما تیم گسترش فولاد که با نایب قهرمانی در سال 88 بهترین نتیجه تیمهای تبریزی در جام حذفی را طی سالیان اخیر کسب کرده، در مرحله یک شانزدهم مقابل تیم ذوب آهن اصفهان صف آرایی خواهد کرد تا در صورت کسب نتیجه برد، با یکی از دو تیم مس رفسنجان یا پرسپولیس تهران دیدار کند.

آنچه مسلم است اینکه حضور حداقل یک و حداکثر سه تیم از شهر تبریز در مرحله یک هشتم مسابقات جام حذفی محتمل می باشد و تبریزی ها امیدوارند که تیمهای شهرشان بتوانند در این بازی ها عملکردی مطلوب داشته باشند.

در حالیکه شهر تبریز چهار نماینده در جمع 32 تیم حاضر در مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال کشور دارد، تهران نیز با داشتن تیم های پرسپولیس، استقلال، نفت و نیروی زمینی از حیث تکثر تیم ها با شهر تبریز برابری می کند.

حضور سه تیم مس کرمان، مس سرچشمه و مس رفسنجان در مرحله چهارم نیز از نکات حائز اهمیت مسابقات جام حذفی است.

سه تیم داماش گیلان، ملوان بندر انزلی و اتکا گرگان نیز از شمال کشور در رقابتهای جام حذفی حاضر هستند و حضور تقریبا پررنگ مشهدی ها در کنار سه تیم از خوزستان نیز در بین تیمهای حاضر در جمع 32 تیم به چشم می خورد. این در حالیست که اصفهانی ها فقط دو تیم ذوب آهن و سپاهان را در جام حذفی دارند و فوتبالدوستان شیرازی تیمهای فجر شهید سپاسی و پیام مخابرات را در این جام خواهند دید.

بازیهای مرحله یک شانزدهم جام حذفی روزهای سوم و چهارم آبان برگزار خواهد شد.

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محمود نصیرپور