به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در همایش تجلیل از خادمان و خیران استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان مراکز خیریه زیادی وجود دارد که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن محرومان این استان به مردم استانهای دیگر نیز کمک رسانی میکنند، اظهار داشت: درصدد هستیم یک ساختمانی را در منطقه شهید کشوری به منظور تجمیع سازی فیزیکی موسسههای عامالمنفعه ایجاد کنیم و ارتباط آنها را با مردم و نیز دستگاهها و سازمانهای استان بیشتر کنیم.
وی افزود: خیران با عشق، محبت و مودت و با صداقت نیکی و مهربانی را با دیگران تقسیم میکنند و برآیند و نتیجه ارزشمندی را از خود به یادگار میگذارند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه خیران را همکار خود در اجرای فعالیتها و پیشرفت و اعتلای استان میدانم، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همواره حاکمیت را از آن خود میدانند و حضور خیران در بخشهای مختلف صنعت، هنر، فرهنگ، اقتصاد و تولید نمونههایی از حرکت مردم همپای دولت است.
وی ادامه داد: خیران اصفهانی انسانهای دینمدار، متدین و خادم مردم هستند که در فرآیند پیشرفت کشور همپای مدیران برای مردم زحمت میکشند و به آنها خدمت رسانی میکنند.
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: استان به مدد حضور همین خیران پا برجاست و در کنار فعالیتهای گستردهای که دارند باید شرایط را به گونهای فراهم آوریم که زمینه فعالیت اقتصادی محرومان تا بی نیازی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان از ظرفیتهای بالایی در عرصههای مختلف برخوردار است، اضافه کرد: یکی از این ظرفیتها، سرمایههای انسانی است که ما را به خدمت رسانی به مردم و تنها نبودن در این کار امیدوار میکند.
استاندار اصفهان یادآور شد: خیران رسیدگی به ابعاد اجتماعی را بیش از هر موضوع دیگری مد نظر دارند و ارتباطات وسیعی با مردم برقرار میکنند.
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