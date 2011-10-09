2185 زائر یزدی راهی خانه خدا می شوند/ 6 آبان؛ نخستین پرواز به سمت خدا

محمود اسدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مناسک حج امسال دو هزار و 35 نفر به عنوان زائر و 150 نفر به عنوان عوامل از استان یزد به حج تمتع مشرف می‌ شوند.

اسدزاده با بیان اینکه نخستین پرواز حجاج استان یزد به سمت عربستان در تاریخ ششم آبانماه انجام می‌ گیرد، افزود: نخستین پرواز حج تمتع امسال از فرودگاه شهید صدوقی یزد به سمت جده انجام می ‌شود.

وی یادآور شد: حجاج یزد با پنج پرواز بوئینگ 747 ایران ‌ایر در قالب 13 کاروان به جده اعزام می ‌شوند.

اسدزاده عنوان کرد: پرواز زائران حج تمتع به مدت چهار روز طول خواهد کشید و تا دهم آبانماه پرواز همه زوار یزدی انجام خواهد شد.

مدیر حج و زیارت استان یزد، زمان بازگشت حجاج یزدی را نیز از ششم تا نهم آذرماه اعلام کرد.

وی با اشاره به تمهیدات انجام شده برای اعزام حجاج یزدی عنوان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری همایش حج، آشنایی حجاج با قوانین و مقررات کشور عربستان، برگزاری کلاسهای آموزش بهداشت و تغذیه و ... از برنامه ‌های حج و زیارت برای حجاج یزدی بوده است.

وی همچنین یادآور شد: امسال همچنین 24 هزار و 184 نفر به عمره مفرده و 19 هزار و 151 نفر نیز به عتبات عالیات اعزام شدند.



اسدزاده تعداد زائران استان یزد در سال جاری از حرم مطهر حضرت زینب (س) در سوریه را نیز هشت هزار و 117 نفر اعلام کرد.