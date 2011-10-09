امیدورام جشنواره فیلم کوتاه فرصت همدلی را بین فرهنگ ها مختلف رقم زند

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است:امروز در آستانه بزرگترین تحولات فرهنگی اجتماعی و سیاسی در عرصه کشور های منطقه اسلامی هستیم، تحولاتی که ریشه در حرکت انقلاب اسلامی ایران دارد و تجدید حیات اسلامی و دوران شکوفایی تمدن نوین اسلامی را رقم خواهد زد. بی شک ماهیت فرهنگی و عناصر زایش زای آن همچون سینما موثر ترین نقش را در ساماندهی زیبا شناسانه پیام ها و عواطف و احساسات، به همراه خواهد آورد.



در ادامه شمقدری یادآور می شود:فیلم کوتاه بسان رباعی سینما بهتر و فصیح تر و موجزتر می تواند در هنرنمایی و خلق نو به نوی عناصر سازنده تمدن اسلامی عمل نماید. و فیلمساز فیلم کوتاه فارغ از وابستگی و قیودات حوزه صنعت و سرمایه در سینما، خالصانه تر در بیان و انعکاس حقایق می تواند ورود نماید.



وی تاکید می کند:امروز هویت دینی و ملی و ارزشهای والای انسانی و اسلامی، نگاه خلاقانه به مسائل اجتماعی و سیاسی، پرداختن به مبانی ارزشمند انقلاب اسلامی و مسائل گوناگون که در فراروی جامعه بخصوص جوانان وجود دارد می تواند دستمایه آثاری فاخر و ارزشمند شود.



معاونت امور سینمایی در پیان این متن عنوان کرده است:فیلم کوتاه دریچه ای ذیقیمت به لایه های تو در توی اندیشه احساسات، عواطف و دغدغه های انسانی است و فیلمسازان جوان با هر ملیت و فرهنگی می توانند بسان حواریون صالحان و پیام رسانان الهی، زیباترین و مهمترین رسالت اجتماعی خود را رقم زنند. انشاء اله بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، فرصت همدلی و همسوئی را بین فرهنگ ها و ملیت های مختلف رقم زند. زمینه صلح و دوستی و آرامش و سعادت بشری را ذیل معارف الهی و معنویت خدائی به بار نشاند.

