  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

شمقدری:

امیدورام جشنواره فیلم کوتاه فرصت همدلی را بین فرهنگ ها مختلف رقم زند

امیدورام جشنواره فیلم کوتاه فرصت همدلی را بین فرهنگ ها مختلف رقم زند

معاونت امور سینمایی در پیامی به بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تاکید کرد، امیدوارم این رویداد، فرصت همدلی و همسویی را بین فرهنگ ها و ملیت های مختلف رقم زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است:امروز در آستانه بزرگترین تحولات فرهنگی اجتماعی و سیاسی در عرصه کشور های منطقه اسلامی هستیم، تحولاتی که ریشه در حرکت انقلاب اسلامی ایران دارد و تجدید حیات اسلامی و دوران شکوفایی تمدن نوین اسلامی را رقم خواهد زد. بی شک ماهیت فرهنگی و عناصر زایش زای آن همچون سینما موثر ترین نقش را در ساماندهی زیبا شناسانه پیام ها و عواطف و احساسات، به همراه خواهد آورد.

در ادامه شمقدری یادآور می شود:فیلم کوتاه بسان رباعی سینما بهتر و فصیح تر و موجزتر می تواند در هنرنمایی و خلق نو به نوی عناصر سازنده تمدن اسلامی عمل نماید. و فیلمساز فیلم کوتاه فارغ از وابستگی و قیودات حوزه صنعت و سرمایه در سینما، خالصانه تر در بیان و انعکاس حقایق می تواند ورود نماید.

وی تاکید می کند:امروز هویت دینی و ملی و ارزشهای والای انسانی و اسلامی، نگاه خلاقانه به مسائل اجتماعی و سیاسی، پرداختن به مبانی ارزشمند انقلاب اسلامی و مسائل گوناگون که در فراروی جامعه بخصوص جوانان وجود دارد می تواند دستمایه آثاری فاخر و ارزشمند شود.

معاونت امور سینمایی در پیان این متن عنوان کرده است:فیلم کوتاه دریچه ای ذیقیمت به لایه های تو در توی اندیشه احساسات، عواطف و دغدغه های انسانی است و فیلمسازان جوان با هر ملیت و فرهنگی می توانند بسان حواریون صالحان و پیام رسانان الهی، زیباترین و مهمترین رسالت اجتماعی خود را رقم زنند. انشاء اله بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، فرصت همدلی و همسوئی را بین فرهنگ ها و ملیت های مختلف رقم زند. زمینه صلح و دوستی و آرامش و سعادت بشری را ذیل معارف الهی و معنویت خدائی به بار نشاند.
 
کد خبر 1427883

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها