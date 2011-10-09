نگرانی تل آویو از قدرت ایران/ آمریکا تنها همپیمان اصلی اسرائیل است

"عبدالله الاشعل" استاد حقوق بین الملل در حاشیه پنجمین همایش بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در رابطه با اظهارات اخیر دولت آمریکا در این باره که امنیت رژیم صهیونیستی خط قرمز این کشور است، به خبرگزاری مهر گفت: امنیت اسرائیل به معنای توسعه شهرک های صهیونیست نشین در سرزمین های اشغالی است، جهانیان از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ستوه آمده اند، بنابراین یک همپیمان واقعی باید از این رژیم حمایت کند و آن تنها آمریکا است.

این شخصیت کهنه کار سیاسی در مصر در ادامه به برنامه مشکوک هسته ای رژیم صهیونیستی و عدم امضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، ندادن اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای به بازرسان آژانس انرژی اتمی و تهدید زرادخانه های هسته ای این رژیم برای کشورهای منطقه خاورمیانه و پیامدهای آن برای اعراب اشاره کرد و گفت بسیاری از کشورهای منطقه خواستار شکسته شدن سکوت جامعه بین الملل در قبال رژیم صهیونیستی و پاسخگویی آن به اقدامات تجاوزکارانه خود هستند.

وی در ادامه با اشاره به سقوط رژیم حسنی مبارک تاکید کرد: مبارک همپیمان قدیمی و اصلی رژیم صهیونیستی بود و با کنار رفتن وی از صحنه سیاسی مصر این رژیم شریک اصلی خود را در منطقه از دست داد. رژیم صهیونیستی هم اکنون از مصر به عنوان یک دشمن یاد می کند و طبیعی است که آمریکا امنیت رژیم صهیونیستی را خط قرمز خود بداند و از نظر ایالات متحده اسرائیل باید قدرت برتر منطقه باشد اما این تعریف اصلا درست نیست.

این شخصیت برجسته سیاسی مصر افزود: به عنوان مثال ایران در پی استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای و تلاش برای گسترش برنامه خود است، اما رژیم صهیونیستی از افزایش قدرت منطقه ای این کشور هراس بسیاری را دارد؛ به همین منظور تلاش می کند تا با حمایت آمریکا برنامه هسته ای ایران را با اهداف نظامی جلوه دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طرح شناسایی دولت فلسطین را در این بازه زمانی ارائه کرد؟" گفت: فلسطینیان معتقدند اقدام ابومازن در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر هشتاد درصد خاک فلسطین، خیانت بزرگی علیه مردم فلسطین بوده و حق بازگشت را نابود کرده است.

این شخصیت کهنه کار سیاسی در مصر تاکید کرد: فلسطینیان هر روز نارضایتی خود را از عملکرد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام می کنند و فکر نمی کنم تلاشهای ابومازن برای شناسایی کشور مستقل فلسطین موفقیت آمیز باشد اما به هرحال فلسطینیان می توانند حرف خود را به گوش جهانیان برسانند و اعلام کنند رژیم صهیونیستی سرزمین آنها را اشغال کرده و حق داشتن کشوری مستقل را دارند.