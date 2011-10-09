به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی، شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: فقه اسلامی بر پایه رعایت حقوق خداوند، خویشتن، حقوق غیر و انسانهای دیگر و حقوق طبیعت بناشده و برای انسان‌ها نیز سه دسته حقوق مالی، شخصیتی و جسمی و جانی مورد توجه قرارداده است.



وی با بیان اینکه در میان انسان‌ها از جمله کسانی که در شرایط بسیار شکننده قرار دارند و نیازمند حمایت هستند کودکان‌اند تصریح کرد: فقه اسلام برای همه اقشار و انسان‌ها و طبقات مختلف رویکردی جدی را در تامین سه دسته گفته شده در پیش گرفته است.



وی ادامه داد: در عین حال اسلام کوشیده است تا تاکید بیشتری و تاثیرگذارتری در احکام برای کودک قایل شود که نشان می‌دهد فقه اسلامی نه تنها به فکر تامین حقوق کودک است بلکه ارزش افزوده بیشتری را هم لحاظ کرده است.



مبلغی اظهارداشت: برغم اینکه در فقه، امین، ضامن نیست و این قاعده فقهی فراگیر در سرتاسر فقه وجود دارد برای ولی و سرپرست طفل که امین به حساب می‌آید در شرایطی ضمانت را برعهده گرفته است و می‌تواند تصرفاتی به کار گیرد که نوعی در معرض خطر قراردادن اموال طفل شود که در این صورت ضامن خواهدبود.



وی اضافه کرد: در این صورت شاهد دخالت بیشتر فقه برای تامین اموال اطفال هستیم.



مبلغی ادامه داد: در فقه اسلامی اگر اموال و حقوق مالی کودک در اختیار سرپرست است فقها تصریح کرده‌اند که کفایت نمی‌کند اموال را در مصلحت کودک خرج کند بلکه گفته‌اند باید در مسیر وضعیت اصلح باید به کار گیرد.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقه اسلامی می‌خواهد کودک بهترین وضعیت حقوقی را داشته باشد بیان داشت: ولی و سرپرست باید عالیترین و بالا‌ترین نقطه صلاح کودک را تامین و رعایت کند.



وی با بیان اینکه فقه اسلامی خواهان ایجاد بهترین وضعیت برای کودکان است تصریح کرد: فقه چون مدت‌ها از حکومت دور بوده است آنچه در آن مطرح شده است نشان می‌دهد وضعیت احسن و اصلح را برای کودک لحاظ کرده است اما در جامعه کمتر مورد توجه بوده است.



وی تاکیدکرد: منابع فقهی به صورت حداکثری همه حقوق کودک را رعایت کرده است اما چون فقه از حکومت دور بوده است به دو بعد حقوق جسمی و جانی و شخصیتی کودک کمتر توجه شده است.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه خانواده که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است بیان داشت: این لایحه کمتر به حقوق کودک پرداخته است بنابراین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشنهاداتی در این باره ارایه خواهدکرد.