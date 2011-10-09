به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان قصرشیرین با اشاره به اینکه آمار، مبنای تمام تحلیل‌ها برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌هاست، گفت: برنامه‌ریزی برای آینده و استفاده از ظرفیت‌ها، باید بر مبنای یافته‌های علمی باشد که سرشماری نفوس و مسکن یکی از این راه‌هاست.

حسین پروین افزود: براساس نقشه راهبردی، رهبر انقلاب، هرساله نامی را برای آن سال مشخص می کند و مزین شدن سال 90 به نام سال "جهاد اقتصادی" از سوی ایشان، چیزی جز تلاش و کوشش مستمر و بی وقفه که مبتنی بر تحقیقات علمی برای پیشرفت ایران اسلامی باشد، نیست.

وی با اشاره به اینکه آمار به عنوان یک یافته علمی مستند پایه و بیس هر برنامه ریزی و چشم انداز است، تصریح کرد: آمار یکی از ابزارها در دنیای امروزی برای شناسایی استعدادها و توانمندی‌های هرجامعه است که با استفاده از آن، سیاست‌های آن کشور برای پیشرفت و توسعه در تمام زمینه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، عمرانی، آموزش و فرهنگی تدوین می‌شود.

فرماندار شهرستان قصرشیرین افزود: سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هم از نظر پیشبرد سند چشم انداز توسعه و هم برای شناسایی دهک‌های مختلف خانوارها، برای توزیع مناسب تر یارانه ها حائز اهمیت است.

فرماندار قصرشیرین، با تاکید بر وجدان کاری در انجام امور، گفت: آمارگیران وجدان کاری را سرلوحه کار خود قرار دهند، زیرا توسعه و پیشرفت برنامه های شهرستان در آینده، بر مبنای داده های اطلاعاتی آنان است.

پروین در پایان گفت: در بحث آمار، شناسایی جمعیت یکی از ابزارهای مدیریت دولت‌ها در جوامع است که در کنار آن مباحث مهمی همچون بیکاری، بهداشت و سلامت و امنیت آن جامعه را ترسیم می‌کند.