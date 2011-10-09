۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

حسین پروین:

پیشرفت قصرشیرین بر مبنای داده‌های اطلاعاتی است

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: فرماندار قصرشیرین گفت: آمارگیران وجدان کاری را سرلوحه کار خود قرار دهند زیرا توسعه و پیشرفت برنامه های شهرستان قصرشیرین در آینده، بر مبنای داده های اطلاعاتی آنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان قصرشیرین با اشاره به اینکه آمار، مبنای تمام تحلیل‌ها برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌هاست، گفت: برنامه‌ریزی برای آینده و استفاده از ظرفیت‌ها، باید بر مبنای یافته‌های علمی باشد که سرشماری نفوس و مسکن یکی از این راه‌هاست.

حسین پروین افزود: براساس نقشه راهبردی، رهبر انقلاب، هرساله نامی را برای آن سال مشخص می کند و مزین شدن سال 90 به نام سال "جهاد اقتصادی" از سوی ایشان، چیزی جز تلاش و کوشش مستمر و بی وقفه که مبتنی بر تحقیقات علمی برای پیشرفت ایران اسلامی باشد، نیست.

وی با اشاره به اینکه آمار به عنوان یک یافته علمی مستند پایه و بیس هر برنامه ریزی و چشم انداز است، تصریح کرد: آمار یکی از ابزارها در دنیای امروزی برای شناسایی استعدادها و توانمندی‌های هرجامعه است که با استفاده از آن، سیاست‌های آن کشور برای پیشرفت و توسعه در تمام زمینه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، عمرانی، آموزش و فرهنگی تدوین می‌شود.

فرماندار شهرستان قصرشیرین افزود: سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هم از نظر پیشبرد سند چشم انداز توسعه و هم برای شناسایی دهک‌های مختلف خانوارها، برای توزیع مناسب تر یارانه ها حائز اهمیت است.

فرماندار قصرشیرین، با تاکید بر وجدان کاری در انجام امور، گفت: آمارگیران وجدان کاری را سرلوحه کار خود قرار دهند، زیرا توسعه و پیشرفت برنامه های شهرستان در آینده، بر مبنای داده های اطلاعاتی آنان است.

پروین در پایان گفت: در بحث آمار، شناسایی جمعیت یکی از ابزارهای مدیریت دولت‌ها در جوامع است که در کنار آن مباحث مهمی همچون بیکاری، بهداشت و سلامت و امنیت آن جامعه را ترسیم می‌کند.

