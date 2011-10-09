پلیس مازندران رتبه برتر امنیت سواحل را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی صبح یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی مازندران افزود: عملکرد نیروی انتظامی مازندران در طرحهای سالمسازی دریا در تابستان امسال از منظر مسئولان ستاد تسهیلات سفر مازندران شایسته بوده است.

وی اظهار داشت: فرصت معرفی و نمایش بخشی از توانمندیهای جان برکفان نیروی مقتدر انتظامی در این هفته متجلی شده تا گوشه ای از ماموریت های این نیرو برای مردم اطلاع رسانی شود.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه ولی امر مسلمین جهان از نیروهای انتظامی به عنوان حافظان امنیت، آرامش و مجاهدان واقعی راه خدا یاد کردند، تصریح کر د: تمام تلاش این نیروهای خدوم، تحقق منویات مقام معظم رهبری برای حفاظت از مرزها و ایجاد آرامش در این مرز و بوم است.

مسکنی با بیان اینکه پلیس مازندران با تمام قوا و بسیج نیروها، امنیت سواحل مازندران را برای گردشگردان تا حد مطلوبی فراهم آورده است، یادآور شد: برقراری امنیت ساحل مازندران برای گردشگران و شهروندان مازنی مرهون مشارکت آنان با پلیس است.

وی افزود: نیروی انتظامی مازندران از ابتدای امسال تاکنون با اجرای طرحهایی نظیر ارتقاء امنیت اخلاقی، اجرای طرحهای پلیسی در بهار و موسم بازگشایی مدارس برای ایجاد امنیت و نظم در سطح شهرها، به رسالت خطیر خود در حوزه امنیتی انتظامی عمل کرده است.

مسکنی با اشاره به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: نیروی انتظامی مازندران همپای سایر قوا و دستگاههای عملیاتی، آماده اچرای انتخاباتی سالم و رقابتی برای ارتقاء امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در اواخر سالجاری است.

هفته نیروی انتظامی تا نوزدهم مهرماه ادامه دارد.