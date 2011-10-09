بندرعباس فعالترین مرز ورود ترانزیت کالا به کشور بوده است

کوروش جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی شش ماه نخست سال جاری، بندرعباس با حمل یک میلیون و 815 هزار و 729 تن کالا و اختصاص سهم 40 درصد، فعالترین مرز کشور در زمینه ترانزیت ورود کالا بوده است.

وی گفت: پس از بندرعباس مرزهای پرویزخان ، بازرگان، سرخس، باشماق و بترتیب با 14، 11 ،هفت و پنج درصد به عنوان فعالترین مرزهای کشور در امر ورود کالاهای ترانزیت بوده اند.

سرپرست حمل و نقل پایانه های هرمزگان افزود:عمده ترین کالاهای ترانزیت شده در این مدت کالاهایی نظیر مواد سوختی، کالاهای ساختمانی، وسایل نقلیه باری و مسافری و ورق فلزی، انواع پنبه به ترتیب با 32، شش، چهار، سه و دو درصد تشکیل داده اند.

جهانبخش در ادامه گفت: آمار ترانزیت کالا از کشور و میزان کالاهای عبوری نشان دهنده نقش و اهمیت کریدور بین المللی شمال و جنوب در ترانزیت کشور است که با توسعه زیرساختهای لازم در مسیر این کریدور این نقش به مراتب افزایش خواهد یافت.

سرپرست اداره کل حمل و نقل پایانه های هرمزگان ضمن اشاره به سهم 90 درصدی حمل ونقل جاده ای کشور در جابجایی کالا و مسافر گفت: توجه همزمان به توسعه زیر ساختهای حمل ونقلی در به مبادی ورودی وخروجی کالا در شمال - جنوب وشرق - غرب کشور که تکمیل کننده کریدورهای حمل و نقل بین المللی هستند جایگاه ایران را در این صنعت بارزتر خواهد کرد.