آنچه به همت دكتر معتمدنژاد تنظيم شده براي استفاده در عرصه اجتماعي ارائه مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر مسجدجامعي افزود: هرگاه به چهره دكتر معتمدنژاد نگاه مي كنم به اين واقعيت مي رسم كه بر خلاف آنچه گفته مي شود ، ايران دچار گسستگي در فرهنگ و علم نشده است. همانگونه كه در گذشته بزرگاني داشتيم امروز هم بزرگاني چون معتمدنژاد در كشور داريم.

وي تصريح كرد: دكتر معتمدنژاد براي آمدن امثال من به اين مجلس، در راه اعتلاي دانش و فرهنگ قدم برنداشت. وي با منش اخلاقي و صداقت علمي وارد حوزه دانش و فرهنگ شد و در تمام اين مدت به ايران و نام ايران، به جوانان اين مرز و بوم و به اعتلاي دانش انديشيد. پيوند دادن علم به معنا و نسبت دادن علم با خوي مردانگي، اخلاق و مروت به عنوان ادب علمي و صداقت علمي در دكتر معتمدنژاد به چشم مي خورد. هيچ روزنامه اي در كشور نيست كه از راهنمايي هاي دكتر معتمدنژاد بهره نبرده باشد. هيچ قانوني در حوزه مسائل مربوط به ارتباطات نيست كه وي در آن نقشي نداشته باشد. اين نقش براي ثبت در تاريخ نبوده است براي اعتلاي ايران و فرهنگ و دانش ايران بوده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان ساخت: اميدوارم تا پايان اين فصل از دولت ، بتوانيم آنچه به همت ايشان تنظيم شده است و در جلساتي كه با حضور دكتر معتمدنژاد همراه بوده است به صورت نهايي آماده شود و براي استفاده در عرصه اجتماعي ارائه شود.

وي يادآور شد: دانش دكتر معتمدنژاد در كنار تعهد وي نسبت به جامعه سبب ماندگاري نام بلند او در تاريخ علم و فرهنگ و مطبوعات كشور شده است.