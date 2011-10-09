به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین آثار منتشر شده از سوی دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها با عنوان «یوسرائیل و صهیوناکراسی» و «گنجینه معارف» امروز رونمایی خواهد شد.

در این مراسم که از ساعت 16 روز یکشنبه 17 مهر در محل کتابفروشی دفتر نشر معارف واقع در ضلع شمال شرقی چهار راه کالج با حضور مسعود پیرمرادیان مدیر عامل نشر معارف و سید هاشم میرلوحی برگزار می‌شود.

کتاب «یوسرائیل و صهیوناکراسی» اثری است پژوهشی که به بررسی ارتباطات پیچیده میان دولت‌های آمریکا و اسرائیل می‌پردازد.

همچنین مجموعه «گنجینه معارف» نیز اثری است مشتمل بر قرآن کریم، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، دیوان حافظ و رساله عملیه مقام معظم رهبری که در قالب یک مجموعه ارائه شده‌ است.

در این مراسم کتابفروشی دفتر نشر معارف نیز به طور رسمی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.