توسعه فضای سبز در منطقه 6 شهرداری قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه شنبه در دیدار مردمی با اهالی منطقه 6 قم که در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) خیابان امامزاده ابراهیم قم برگزار شد، در سخنانی با بیان این اینکه من این منطقه را از مناطق محروم نمی‌دانم افزود: حب اهل بیت و ولایت مداری مردم این منطقه قابل مقایسه با هیچ دارایی مادی نیست و در واقع باید گفت که این منطقه از مناطق کم برخوردار از امکانات رفاهی و خدماتی می‌باشد.

وی ادامه داد: مردم شریف این منطقه در دوران انقلاب و همچنین سالهای دفاع مقدس و بعد از جنگ همواره در صحنه حضور داشتند و نقش موثری در این راستا ایفا کردند.



شهردار قم با بیان اینکه شهر قم باید درشان حضرت فاطمه معصومه (س) و مردم شهید پرور آن ساخته و آباد شود افزود: عقب ماندگی‌های اجتماعی و رفاهی در اسرع وقت باید از مناطقی همانند منطقه 6 شهرداری قم برچیده شود.



رفع مشکلات مناطقی که کمبود امکانات دارند دغدغه رهبر معظم انقلاب است



دلبری عنوان داشت: رفع مشکلات از مناطق کم بهره‌مند از خدمات رفاهی و اجتماعی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است که در این راستا باید با رفع مشکلات این چنینی فرامین رهبر معظم انقلاب را تحقق بخشیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی شهرداری در منطقه 6 قم اظهار داشت: به علت وسعت و حجم تراکم بالا که در منطقه دو شهرداری قم وجود داشت، شورای اسلامی شهر مصوب کرد تا منطقه جدید شهرداری به منظور ارائه خدمات با کیفیت‌تر و بیشتر به مردم این منطقه تاسیس شود.



شهردار قم تاسیس منطقه 6 را در راستای رسیدگی بیشتر و کاهش اختلاف اجتماعی دانست و افزود: احداث پل شهید امینی بیات، ایجاد بوستان‌های مختلف در این منطقه و آسفالت کاری نقاط مختلف از اقدامات انجام شده توسط شهرداری بود.



احداث مجموعه‌های ورزشی در منطقه شش شهرداری قم



دلبری احداث مجموعه‌های ورزشی را از برنامه‌های شهرداری در این منطقه برشمرد و افزود: ایجاد فضای سبز و توسعه آن در این منطقه ضرورت داد چرا که در حال حاضر در این منطقه میزان فضای سبز بسیار کمتر از میزان استاندارد است.



وی ایجاد بوستان‌هایی مخصوص بانوان، توسعه خانه‌های فرهنگ و ایجاد دستگاه‌های ورزشی در بوستان‌های موجود را از دیگر اقدامات آینده شهرداری در این منطقه عنوان کرد.



شهردار قم بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در منطقه نیروگاه، منطقه دو و منطقه 6 تاکید کرد و ابراز داشت: ایجاد مترو که آغاز آن از قلعه کامکار در این منطقه است و تا جمکران ادامه دارد می‌تواند بخشی از مشکلات ترافیکی و حمل و نقل را مرتفع کند.