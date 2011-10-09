کاروان "زیر سایه خورشید" به همدان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود کاروان "زیرسایه خورشید" به همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران یکسره بوی بهشت گرفت و صدای نقاره‌ها در دارالمومنین همدان طنین‌انداز شد.

با اعلام خبر ورود کاروان خدام آستان حرم رضوی به همدان، خیل مشتاقان به ضامن آهو و خاندان نبوی و امامت به عشق این امام همام از سراسر همدان برای استقبال از خادمان امام هشتم به راه افتادند.

در مراسم استقبال از این کاروان رضوی که در میدان امامزاده عبدالله همدان برگزار شد، شمار زیادی از مناطق مختلف استان همدان حضور داشتند و تنها دلیل حضورشان ارادت به آستان رضوی بود.

خادمان حرم رضوی، صبح روز چهارشنبه وارد همدان شدند و در میدان امامزاده عبدالله مورد استقبال اهالی مذهبی این شهرستان قرار گرفتند که این حضور تا یکشنبه شب ادامه خواهد داشت.

هزاران نفر با برافراشتن پرچم سبز متبرک به حرم رضوی اشک شوق می ریزند

با این اوصاف همدان در حالی در روز میلاد امام رئوف غرق در شادی و نور است که ده‌ها هزار نفر از مردم با حضور در جشن "زیر سایه خورشید" و با برافراشتن پرچم سبز متبرک به حرم رضوی اشک شوق می ریزند.

هزاران نفر از مردم همدان به صورت خودجوش برای شرکت در جشن‌های میلاد امام رضا(ع)‌ در این ایام هرساله به مشهد مقدس سفر می‌کنند اما امسال‌ با برپایی جشن‌های "زیر سایه خورشید" بسیاری از افراد که نمی‌توانند در مشهد حضور یابند در این مراسم به شوق امام رئوف حضور ‌یافتند.

مسیر استقبال از خادمان رضوی، میدان امامزاده عبدالله تا حرم شاهزاده حسین(ع) همدان تعیین شده بود که خادمان حرم رضوی در میان شور و هیجان وصف‌ناپذیر مردم همدان ضمن حمل پرچم متبرک آستان قدس رضوی، مولودی‌خوانی و مداحی کردند.

همدان بیست و دومین مقصد طرح "زیر سایه خورشید" است

در همین خصوص مسئول تبلیغات ستاد برگزاری جشنواره "زیر سایه خورشید" گفت: همدان بیست و دومین مقصد طرح "زیر سایه خورشید" است.

میثم غلامی با اشاره به برگزاری طرح "زیر سایه خورشید" در این استان اظهار داشت: این طرح با عنایت امام رضا(ع)، خلاقیت و همت خالصانه کانون‌های جوانان رضوی، همراهی نهادهای دولتی و هماهنگی ظرفیت‌های آستان قدس رضوی برای برگزاری باشکوه جشن‌های میلاد امام رضا(ع) در گستره ایران اسلامی اجرا شده است.

وی گفت: در این حرکت فراگیر فرهنگی و دینی، شبکه‌ای از جوانان مشتاق رضوی هم‌پیمان شده‌اند که هر سال یکی از ابعاد سنت و سیره رضوی را با حضور کاروانی از خدام رضوی در شهر و روستا، مسجد و مدرسه، حسینیه و بیمارستان با مردم در میان بگذارند.

فرهنگسازی امید و شادابی ملی از اهداف این برنامه است

مسئول تبلیغات ستاد برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید افزود: هدف از اجرای این برنامه فرهنگ‌سازی امید و شادابی ملی و زمینه‌سازی گسترش سنت و سیره رضوی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های آستان قدس رضوی، مشارکت نهادهای ملی و ترغیب و حمایت از حرکت‌های مردمی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در استان همدان اجرا می‌شود، اضافه کرد: با توجه به تقسیم‌بندی آستان قدس رضوی به منظور اجرای طرح مورد نظر تاکنون 21 استان از کشور در این امر شرکت فعالانه داشته‌اند که امسال همدان نیز به عنوان بیست و دومین مقصد کاروان زیر سایه خورشید انتخاب شد.

جشن های میلاد امام رضا(ع) عراق و انگلستان در حال برگزاری است

غلامی اظهار داشت: البته این جشن‌های هماهنگ که در دهه کرامت برگزار می‌شود امسال در دو کشور عراق و انگلستان نیز در حال برگزاری است.

وی در مورد متولی و مجری برگزاری این طرح در استان همدان گفت: گروهی از جوانان همدانی وابسته به کانون جوانان رضوی آستان قدس، از طرف این کانون مجری طرح جشن‌های "زیر سایه خورشید" هستند.

مسئول تبلیغات ستاد برگزاری جشنواره "زیر سایه خورشید" اضافه کرد: از سال آینده با تأسیس و ثبت کانون جوانان رضوی استان همدان با نام کانون رضوی همدان، این طرح منسجم و کامل‌تر اجرا می‌شود.

وی در توضیح بیشتر برنامه‌ها و محتوای این کار عنوان کرد: در هر یک از شهرها کاروانی سه چهار نفره از خدام بارگاه رضوی با لباس و شمائل خادمی حضرت، پرچم مطهر گنبد حضرت رضا(ع) را به عنوان نماد و نشانه رأفت و نورانیت امام هشتم به شهرهای مختلف برده و با پیچیدن عطر ملکوتی حرم حضرت در شهرها، مردم به استقبال خادمان و پرچم حرم مطهر می‌آیند.

غلامی اظهار داشت: دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر و عیادت از بیماران از جمله برنامه‌های متنوع این جشن است.

خادمان حرم رضوی در بین دانشجویان حاضر می شوند

مسئول تبلیغات ستاد برگزاری جشن "زیر سایه خورشید" گفت: خادمان بعد از برنامه استقبال در نماز ظهر و عصر دانشگاه بوعلی در جمع دانشجویان حاضر شده و بعد از آن در یکی از بیمارستان‌های شهر نیز به عیادت بیماران می‌روند.

وی عنوان کرد: برنامه شاهدان آفتاب از دیگر قسمت‌های این طرح است که در آن خادمین از ساعت 15 در گلزار مطهر شهدای همدان مهمان شهدا و خانواده‌های معظم ایثارگران می‌شوند.

غلامی گفت: با حضور در برنامه جشن بزرگ میلاد امام رضا(ع) در سالن ابن‌سینا در ساعت 20 و اهتزاز پرچم مطهر در سالن، برنامه خاتمه می‌یابد.

وی در مورد اینکه این طرح تاکنون چقدر هزینه در برداشته و چگونه تأمین شده است، بیان داشت: تا کنون افزون بر 80 میلیون ریال برای اجرای طرح مذکور هزینه شده که با توجه به مردمی بودن طرح "زیر سایه خورشید"، هزینه‌های آن بیشتر از طریق کمک‌های مردمی و برخی ادارات تامین شده است.

و در پایان اینکه امروز جشن میلاد عشق، نور و ضامن بیچارگان و درماندگان است و شور و شعف در دل همگان شعله می‌زند. همه و همه در این جشن فرخنده هلهله شوق نواخته و رضا، رضا می‌کنند و سر از پا نمی شناسند.