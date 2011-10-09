آمریکا به اولین پیروزی خود با "یورگن کلینزمن" دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال آمریکا شنبه شب در ورزشگاه "سان لایف" میامی با تک گل دقیقه 35 "کلینت دمپسی" از سد میهمان خود هندوراس گذشت.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، این نخستین پیروزی آمریکا از تاریخ 29 ژوییه 2011 (7 مرداد 1390) تحت مربیگری کلینزمن بود. آمریکا در این مدت با تیم مکزیک مساوی کرده و به کاستاریکا و بلژیک باخته بود.

کلینزمن که جانشین "باب برادلی" در تیم ملی آمریکا شده، پس از پیروزی مقابل هندوراس اظهار داشت: این تیم تشنه بردن است. بازیکنان من می خواهند خوب کار کرده و نتایج خوبی کسب کنند.