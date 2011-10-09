  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۸

آمریکا به اولین پیروزی خود با "یورگن کلینزمن" دست یافت

آمریکا به اولین پیروزی خود با "یورگن کلینزمن" دست یافت

تیم ملی فوتبال آمریکا به نخستین پیروزی خود تحت مربیگری "یورگن کلینزمن" دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال آمریکا شنبه شب در ورزشگاه "سان لایف" میامی با تک گل دقیقه 35 "کلینت دمپسی" از سد میهمان خود هندوراس گذشت.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، این نخستین پیروزی آمریکا از تاریخ 29 ژوییه 2011 (7 مرداد 1390) تحت مربیگری کلینزمن بود. آمریکا در این مدت با تیم مکزیک مساوی کرده و به کاستاریکا و بلژیک باخته بود.

کلینزمن که جانشین "باب برادلی" در تیم ملی آمریکا شده، پس از پیروزی مقابل هندوراس اظهار داشت: این تیم تشنه بردن است. بازیکنان من می خواهند خوب کار کرده و نتایج خوبی کسب کنند.

کد مطلب 1427895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها