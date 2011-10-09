18 میلیون متر مکعب از آب گلستان هدر رفته است

مهدی شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال هدر رفت آب گلستان 143 هزار و 354 متر مکعب کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: امسال اصلاح 23.42 کیلومتر از شبکه های فرسوده استان در برنامه است که با اجرای آن، هدر رفت واقعی آب در شبکه به میزان 0.2 درصد کاهش پیدا می کند.

وی عنوان کرد: اجرای برنامه های مدیریت مصرف شبکه و کاهش آب بدون درآمد، پیش بینی می شود که میزان 143 هزار و 354 متر مکعب هدر رفت آب کاهش یابد.



شکیبافر، عمده برنامه ها آتی آب بدون درآمد در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان کنتورهای خراب، استانداردسازی انشعاب های فرسوده، تبدیل انشعاب های غیرمجاز به مجاز، جداسازی انشعاب های فضای سبز شهرداری از آب شرب، کاهش حوادث و اتفاقات شبکه و انشعاب ها، مرئی سازی و ساخت حوضچه شیر آلات، خرید و نصب کنتورهای حجمی و کالیبراسون آنها برشمرد.



وی برخی فعالیت های مدیریت شبکه و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفای گلستان را شامل بررسی شبکه های توزیع آب استان و ارایه برنامه رفع بحران، فعال سازی واحد GIS با هدف افزایش رضایت مشتریان، کاهش هزینه اجرای طرح ها و کمتر شدن فاصله اجرای پروژه ها در تمام شهرها برشمرد.