  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

در چهارمحال و بختیاری/

کلاسهای مرحله سوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد

کلاسهای مرحله سوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد تبلیغات سرشماری عمومی نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: کلاسهای مرحله سوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستانهای هفت گانه چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: کلاسهای مرحله سوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستانهای هفت گانه  این استان آغاز شد و تا ۲۸ ماه جاری ادامه دارد.

وی افزود: تبلیغات اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی در دستگاه های اجرایی دولتی، دانشگاه ها، بانکها، خانه های بهداشت و مراکز کشاورزی چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در اجرای مطلوب تر این سرشماری دارد.

مسئول ستاد تبلیغات سرشماری عمومی نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون در این طرح برای بیش از ۵۰ درصد خانوار های چهارمحال و بختیاری پیامک اطلاع رسانی ارسال شده است.

مرادی تصریح کرد: ‌طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال از دوم تا ۲۲آبان امسال در کشور اجرا می شود.
 

کد مطلب 1427897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها