کلاسهای مرحله سوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: کلاسهای مرحله سوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستانهای هفت گانه این استان آغاز شد و تا ۲۸ ماه جاری ادامه دارد.

وی افزود: تبلیغات اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی در دستگاه های اجرایی دولتی، دانشگاه ها، بانکها، خانه های بهداشت و مراکز کشاورزی چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در اجرای مطلوب تر این سرشماری دارد.

مسئول ستاد تبلیغات سرشماری عمومی نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون در این طرح برای بیش از ۵۰ درصد خانوار های چهارمحال و بختیاری پیامک اطلاع رسانی ارسال شده است.

مرادی تصریح کرد: ‌طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال از دوم تا ۲۲آبان امسال در کشور اجرا می شود.

