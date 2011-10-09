آرایش سیاسی مصر پس از انتخابات/ ائتلاف ما رئیس جمهور را انتخاب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع، "عصام العریان" از اعضای ارشد حزب آزادی و عدالت که یکی از 43 حزب عضو ائتلاف دموکراتیک است، در اظهاراتی تاکید کرد: رئیس جمهور آینده مصر از سوی ائتلاف دموکراتیک انتخاب خواهد شد.

این عضو ارشد اخوان المسلمین در ادامه با تکذیب خروج حزب الوفد از ائتلاف دموکراتیک که بزرگترین ائتلاف سیاسی در این کشور محسوب می شود، افزود: حزب الوفد از اصلی ترین جریانهای عضو ائتلاف دموکراتیک مصر است و از این ائتلاف خارج نشده است.

وی تاکید کرد: هدف ائتلاف دموکراتیک تشکیل پارلمانی است که در آن تمامی جریانهای حضور داشته و دولت را نیز به صورت ائتلافی تشکیل دهند.

العریان درباره لزوم جلوگیری از حضور اشخاص وابسته به رژیم سابق در پارلمان آینده تاکید کرد: باید از ورود کسانی که حیات سیاسی را به فساد کشاندند جلوگیری کرد، پارلمان انقلاب زیر بار حضور افراد فاسد در بین اعضای خود نمی رود. من از خانواده های مصری می خواهم در روز انتخابات به پای صندوقهای رای بروند تا این بار نیز بقایای رژیم سابق را ساقط کنند.

وی پیش بینی کرد 35 درصد از کرسیهای پارلمان آتی مصر به اعضای اخوان المسلمین برسد و افزود: بنابر نظرسنجی های انجام شده گفته می شود 69 درصد از پارلمان به ائتلاف دموکراتیک می رسد که اگر این مسئله رخ دهد مردمی و محبوب بودن ائتلاف ما را به اثبات می رساند.